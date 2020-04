Az idősek és a rászorulók segítésében is aktívan részt vesznek a gyöngyösi polgárőrök

Gyöngyös egy csendes, nyugodt s legfőképpen biztonságos város, ahol ­mindenki ismer mindenkit. Persze, a nyugalom fenntartásához kellenek olyan emberek is, akik a közbiztonságot felügyelik. A Gyöngyös Város Közbiztonságáért Polgárőr Egyesületnek a járvány óta sokat változott a munkája.

Ha a városba indulunk, most szinte biztos, hogy találkozunk egy polgárőrrel valahol. A Gyöngyös Város Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület viszonylag új a város életében, nemrégiben ünnepelték az alapításuk első évfordulóját.

– A járvány óta naponta közös szolgálatban veszünk részt a Gyöngyösi Rendőrkapitánysággal, Marsi Zoltán alezredes irányításával a hatósági karanténban lévő személyek ellenőrzésében. Emellett a városrendészettel közös szolgálatokat adunk Ferenczy Dániel igazgató felkérésére. A COVID-19 előtt is együttműködtünk velük, de időnk nagy részét az önkormányzati rendezvények biztosítása és az iskolák, óvodák környezetében a balesetek megelőzése tette ki. Persze, volt már olyan több esetben is, amikor eltűnt személy felkutatásában is segítségünket kérte a rendőrség – sorolta el teendőiket lapunk kérdésére Mácsár Lászlóné, a Gyöngyös Város Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület elnökségi tagja.

– Egyeztetés alapján a városban működő valamennyi bevásárlóközpont, szupermarket, illetve a piacok ellenőrzésénél jelen vagyunk. Gyöngyösön és a Mátrában lezárt összes parkoló- és kirándulóhely, játszótér felügyelete is a feladataink közé tartozik. Mikor a városvezetés felhívással fordult a lakossághoz, egyesületünk azonnal csatlakozott az önkéntesekhez. Így kerültünk kapcsolatba Bárdosné Kocsis Éva önkormányzati képviselő asszonnyal, akinek a koordinálásával az egész város területén időseknek segítünk a gyógyszer, illetve a postai küldemények kiváltásában, feladásában – részletezte.

– Lelkileg olykor megterhelő a munkánk, ám most sokan ellenségeskedés helyett inkább megköszönik a segítségünket – fogalmazott Mácsár Lászlóné. – Az állampolgárok együttműködőek, egy-két kivétellel. Ez valószínűleg azért van, mert olykor kevés információ jut el az idős emberekhez és a vidékről bevásárlás céljából érkezőkhöz. Olykor nehezményezik a szájmaszk és a kesztyű kötelező használatát. Tapasztalatunk szerint a helyiek betartják és elfogadják Hiesz György polgármester intézkedéseit, hiszen ez mindannyiunk érdeke. Leginkább az egyedül maradt idősek védelmében. Ők egyébként, azt hiszem, most nehezebben viselik a bezártságot.