Az időseknek is kedveznek a faluban

Csaknem hatvanmillió forintból várhatók újabb fejlesztések idén a településen – tudtuk meg Juhász Attila Simontól.

A polgármester elmondta, pályázati támogatásnak köszönhetően energetikai korszerűsítést végeznek a polgármesteri hivatal épületén, s egy, az egészségügyi központ melletti objektumon is, ami a jövőben az Idősek Napközi Otthona lesz.

– Az Idősek Napközi Otthona új szolgáltatás lesz a községben, korábban nem volt hasonló. Igyekeztünk frekventált helyet keresni, ezért egy, a település központjában lévő épületre esett a választásunk, ami közel van az orvosi rendelőhöz, s a legfontosabb helyi intézményekhez. A tervek szerint 15–20 időst tudnak majd itt fogadni nappali ellátás keretében. A hivatal és az otthon épületének korszerűsítésére 32 millió forintot nyertünk, és közel tízmilliós önerőt is fordítunk rá. Mindkét épületet szigeteljük, kicseréljük a nyílászárókat is, a polgármesteri hivatalon pedig a tetőt is lecseréljük – részletezte a helység vezetője. Ezek a felújítási munkák előreláthatólag márciusban kezdődnek el.

Juhász Attila Simon az elmondottakhoz még hozzátette, hogy egy másik pályázat keretében 15 millió forintot nyertek külterületi bútorok beszerzésére, ebből főleg a tó környékét teszik majd komfortosabbá. Kialakítanak egy ­szabadtéri színpadot és egy nézőteret, nyársalóhelyeket építenek ki, és új kültéri bútorokat is elhelyeznek, amelyekből a falu több pontjára is jut majd.

