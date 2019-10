Az igazi Dr. Szöszi barna és joghallgatóként dönti meg a tévhiteket

Galgóczi Vivien nógrádi modell és versenyszervező legutóbb a Miss Alpok Adria Komárom-Esztergom megye Szépe versenyen ült a zsűri sorai közt. Avatott szemmel figyelte a döntős lányokat, hiszen ő maga is kétszeres szépségkirálynő. A modellkarrierjét Salgótarjánban kezdő, jelenleg Budapesten dolgozó modell a Kemma.hu-nak mesélt a saját karrierjének kezdeteiről. Emellett megfontolandó tanácsokat adott a Tündérszépek új és leendő versenyzőinek is, hogy sikerrel vegyenek részt a tízmilliós összdíjazású versenyen.

Vivien nagyon öntudatosnak vallja magát. 7-8 évesen folyton azt hallotta, hogy aki szép, az nem lehet okos. A fiatal lányt ez a mondat annyira zavarta, hogy eldöntötte: bebizonyítja az ellenkezőjét. Így elindult az első versenyen, melyről szép eredménnyel távozott. Azóta eltelt pár év, és Vivien ezt a sztereotípiát azóta is döntögeti, hiszen a modellkedés mellett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam és Jogtudományi Karára jár.

– A versenyző először is legyen magabiztos és talpraesett. Legyen válasza mindenre. Ha a színpadon túl művi, megjátssza magát, a szövege betanult hatást kelt, az nem pozitív – hívja fel a figyelmet Vivien.

A modellszakma avatott ismerője azt is elárulta, mi a jó portfólió-fotó titka.

– A versenyző először is érezze jól magát a fotózáson. Ha ez nincs meg, nagyon nehéz jó fotót készíteni róla. Próbáljon meg önmaga lenni. Más, ismert modellek beállásait, arckifejezését lemásolni nem szerencsés, mert művi hatást kelt. És nem is biztos, hogy jól áll.

Vivien egyébként arra biztatja a lányokat, hogy próbálkozzanak minél több versenyen elindulni, hiszen tapasztalatot csak így szerezhetnek. És annak a sztereotípiának se higgyenek, miszerint aki szép, az nem lehet okos.

Megéri Tündérszépnek lenni!

A Tündérszépek 2020 Heves megyei fordulójában nap mint nap bemutatunk egy-egy itt élő, tanuló vagy innen származó szépséget, akik közül négy lány jut majd be a regionális fordulóba, az után pedig a felkészítő tábor és az országos tévéshow-val összekötött országos döntő várja majd a legszebbeket. Az előzsűrizés most is tart, még van idő jelentkezni, de érdemes sietni, hiszen a fotózások folyamatosan zajlanak, és bizony szebbnél szebb lányok közül kell kiválasztanunk azt a 30-at, aki esélyt kap, hogy megvalósítsa álmait a szépségversennyel, a helyek pedig rohamosan fogynak.

A dicsőség mellett számtalan nyeremény várja a hölgyeket a Tündérszépeken: már a megyei fordulóban például 50 ezer forintos H&M vásárlási utalvány üti a legszebbnek választott lány markát, de a többi továbbjutó is több tízezer forint értékű utalványt kap. A 10 millió forint összdíjazású versenyen ezek mellett egzotikus utazások, egyéves modellszerződés és autóhasználat is gazdára talál.