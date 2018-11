Az igazságos királyról szólt a verseny

Fontos a gyermekek nemzettudatának erősítése.

Mátyás királyról szóló történelmi verseny volt az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban. A Magyarország híres történelmi vagy irodalmi jelentőségű személyiségeihez kötődő, interaktív, többfordulós csapatversenyt az általános iskolák negyedik osztályosai számára hirdették meg, ebben a tanévben Mátyás király volt a téma.

A vetélkedő megrendezéséhez több együttműködő partnert is bevontak. Elsődleges partner a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, mint az információszerzés helyszíne. Az intézmény munkatársai nemcsak a helyszínt és a szakszerű segítséget nyújtották a szervezéséhez, hanem aktívan közreműködtek a verseny lebonyolításában is. A már második éve nagy sikerrel megrendezett vetélkedés levezénylésében az Oktatási Hivatal Egri Pedagógiai Oktatási Központjának szaktanácsadói, Péter Gáborné, Német Mária és Fórián Diána is közreműködött. Az együttműködés mintaszerű példája annak, hogy milyen remek együttműködésre képes a két intézmény egy jó cél, a gyerekek nemzettudatának erősítése érdekében.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS