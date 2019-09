Az interneten fedezték fel a csinos salgótarjáni modellt

Fiatal, céltudatos és sikeres. Szekeres Alexandra azon fiatalok közé tartozik, akik célkeresztbe vesznek egy álmot, és el is érik azt.

A salgótarjáni lány még diák, de modellként már meghódította a közösségi média felületeit – írja a Nool-hu.

– A Madách Imre Gimnázium diákja, idén végezte el a 11. osztályt. Milyen tantárgyak iránt érdeklődik?

– Leginkább a humán tantárgyak érdekelnek, de nagyon szeretek rajzolni is. Kiskoromban ez csak hobbinak indult, de egyre többet gyako­roltam, majd kétszer lettem megyei győztes illusztrációkategóriában. A Madách Imre Gimnáziumba is rajz tagozatra vettek fel, és a tanárok támogatásával mára az egyik legjobb rajzosnak mondhatom magamat az iskolámban. Szeretnék a jövőben is ezzel foglalkozni. Ezen kívül 12 éve zongorázom, és az elmúlt években a modellszakmát is kipróbáltam.

– Hogyan került a divat világába?

– A közösségi médián keresztül talált meg egy ügynökség. Meglepődtem, sosem gondoltam magam modelltípusnak. Elmentem a válogatásra, ahol kiderült, hogy fogynom, izmosodnom kellene, és komoly elvárásoknak megfelelnem. Ez az életforma nem lett volna összeegyeztethető a személyiségemmel. Szabad szellemű vagyok, számomra legnagyobb érték az önkifejezés. Felvállaltam önmagamat, és megszakítottam a kapcsolatot az ügynökséggel. Rá egy hónapra megkerestek fotósok, és felkértek, hogy dolgozzak velük. Észre sem vettem, de mára mondhatom, hogy modellkedem is.

– Kifutón is állt már?

– Nem lettem manöken, de ezt nem is bánom. Az, hogy komoly arccal végig menjek a kifutón, nem nekem való, bekorlátozna. Ezzel szemben a fotómodellségben maga a modell a lényeg, saját kisugárzását adja a képhez. Sokszor a saját ruháimban és sminkemben mehetek, így szabadabb vagyok.

– Melyik munkájára a legbüszkébb?

– Egy kézzel készített, kötött táska reklámja volt a kedvencem. Alig tudtam választani a sok egyedi darab közül. A táskákhoz illő ruhákat kellett felvennem, ami egyezett a saját stílusommal. Nekem való munka volt, bohó, különleges, és művészi.

– Gondolkodott már szépségversenyen való induláson?

– Sosem vonzott ez a világ. Nem tartom jónak, hogy valaki más mondja meg, hogy elég szép vagy-e egy koronához. Fontosabb, hogy magunkat fogadjuk el, és önmagunkat vállaljuk fel. Ezt próbálom modellként is sugallni.

– Mit tervez az érettségi után?

– Az érettségi után először a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre szeretnék bekerülni grafikus szakra, de meg fogom jelölni az ELTE pedagógusképzését is, mert magyartanárnak is el tudnám képzelni magam. Majd az érettségi eredményem és a ponthatárok eldöntenek mindent.

– A jövőben szeretne a városban vagy a megyében maradni?

– Szeretem Salgótarjánt, ide kötnek a barátaim, az emlékeim, itt nőttem fel, de máshová húz a szívem. Szeretném folytatni a modellkedést, amíg csak bírom, erre pedig inkább a nagyobb városokban van lehetőség.

– Hogyan képzeli el magát öt év múlva?

– Magabiztos, határozott nőnek szeretném látni magam, aki boldogan folytatja az egyetemi éveit, és ismerik a nevét. Nem szeretnék egy évet sem elpazarolni az életemből, és később visszanézve azt mondani, hogy jobban is csinálhattam volna.