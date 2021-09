Az irodalmat ünneplik az egri könyvhéten

Immáron 92. alkalommal rendezik meg az Ünnepi Könyvhetet, amihez természetesen Eger is csatlakozott, színes programokkal készült a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár.

Ezt ne hagyja ki! Közpénzből kampányol a főpolgármester

Az Ünnepi Könyvhét remek alkalom, hogy az írók, olvasók újra találkozzanak az elhúzódó pandémiás időszak után, ugyanis személyes találkozókra nem volt lehetőség az utóbbi időszakban.

– Tavasz folyamán nagyon sok, de már tavaly is rengeteg kötetbemutatónk meghiúsult, és mondhatom, hogy a pandémia alatt is bombáztak minket, hogy mikor lehet újra tartani előadásokat. Kicsit nyomás is van rajtunk mert mindenki fél a negyedik hullámtól, ennek ellenére sok érdekes programot összegyűjtöttünk, nagy lelkesedéssel szerveztük az eseményeket már már július óta – fogalmazott lapunk érdeklődésére Kelemenné Csuhay Zsuzsanna, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szolgáltatási igazgatóhelyettese.

Elmondta, kiemelt programokkal várják, várták az érdeklődőket. Az egri könyvtárban már szinte hagyomány, hogy szerveznek olyan eseményeket is, amelyek nem a könyvhét időszakában vannak, de kapcsolódnak ahhoz. Így a közelmúltban megtartották az első kötetbemutatót, Sebestyén János művét ismerte meg a szép számmal összegyűlt közönség. Az eseményen megjelentek száma is jól mutatja, hogy van ezekre a programokra igény, és sokan nagyon várták az ilyen típusú rendezvényeket is.

A programok a héten folytatódnak egy újabb érdekességgel. Bakacsi Ernő A Verőfény titka című kötetét mutatja be Ködöböcz Gábor, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtörténésze, közreműködnek még Szécsényi Orsolya könyvtáros, Kaiser László költő, a Hungarovox Kiadó vezetője és Patkós Attila előadóművész. Mindez szeptember 7-én, kedden lesz 16 óra 30 perctől az egri könyvtár Szépirodalmi Böngészőjében.

A rendezvény e hét csütörtökön búcsúzik az érdeklődőktől egy újabb izgalmasnak ígérkező bemutatóval, ezúttal egy verseskötet kerül terítékre, Demeter Lászlóé. A verseit, „szárnyaló szonettjeit” tartalmazó kötettel ismerkedhetnek meg a bibliotéka Szépirodalmi Böngészőjében délután fél öttől. Az est folyamán versek hangzanak el Saárossy Kinga és Blaskó Balázs színművészek tolmácsolásában. Közreműködik még Zsák Terézia amatőr népdalénekes és a 212. sz. Bornemissza Gergely Cserkészcsapat zenei együttese.

Szeptember 18-án a Magyar Kulturális Örökség Napján és Eger Civil Ünnepén is találnak elfoglaltságot az irodalombarátok. A Szmercsányi Lajos Érsekkertbe ugyanis a civil ünnepre kitelepül a könyvtár is, és az idelátogatók megismerkedhetnek a könyvtárbusszal is.

Ugyancsak jó hír, hogy az Agria Park emeletén szep­tember 4-én újra megnyitott a Plázakönyvtár, ahová minden pénteken és szombaton 10-től 18 óráig, vasárnap 10 és 16 között várják az olvasni és kölcsönözni vágyókat. Aki pedig rendszeresen igénybe szeretné venni a könyvtár bármely részlegének a szolgáltatásait, az féláron beiratkozhat az Ünnepi Könyvhét ideje alatt.

Kelemenné Csuhay Zsuzsanna kifejtette, hogy elindultak a könyvtárbemutató foglalkozások is, melyekre már több iskola osztálya is bejelentkezett. Ezeket gyakran összekapcsolják a tanulást segítő játékos programokkal. Az egyik legsikeresebb ilyen típusú foglalkozás a „bűntény a könyvtárban”.

Szerda délutánonként Mini musicot tartanak a hatévesnél fiatalabbaknak. Ez angol nyelvű éneklős, zenés foglalkozás a bibliotéka főépületében. Olyan tanárnő tartja, aki húsz évig élt Londonban, és itt szerzett gyakorlatot óvónőként. Mesefoglalkozások is tartanak bejelentkezés alapján a gyermekkönyvtárban. Vannak olyan osztályok, melyek palotalátogatásra érkeznek, hiszen sokszor már nemcsak mint könyvtárat, hanem mint kulturális örökséget is szeretnék megismerni a bibliotékának helyet adó patinás épületet.

Az ünnep kísérőprogramjai egészen szeptember 18-ig tartanak Heves megye könyvtáraiban, közölte.