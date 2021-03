Az iskola hiányában most a tanoda jelent megoldást a dél-hevesi gyerekeknek

Az iskolák ugyan most zárva vannak, a tanodákban azonban továbbra is várják a gyerekeket. Bár van már tapasztalatuk arról, hogyan vészeljék át az iskolamentes időszakot, az elhúzódó járványhelyzet mindenkit megvisel: gyereket, felnőttet egyaránt.

Ezt ne hagyja ki! Nézőpont: a baloldal nem kormányzóképes

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által működtetett intézményekben igyekeznek úgy folytatni a munkát, ahogyan azt eddig is végezték. A tarnazsadányi tanoda szakmai vezetőjével tavaly novemberben is beszéltünk a működés akkori helyzetéről. Ma is rálátása van mindhárom, a szeretetszolgálat által működtetett dél-hevesi intézményre, baráti és munkakapcsolat is összeköti őket az erkiekkel és a tarnabodiakkal. Bánka-Forgó Judit éppen ezért úgy véli, látni már mindenkin, hogy elfáradt ebben az embert próbáló időszakban.

Számítani lehetett arra, hogy az iskolákat is bezárják, s távoktatásra állnak át az intézmények. Felkészülve várták ezt az időszakot, hiszen egy sikeres pályázat segítségével már a tárgyi feltételek is adottak a tanulás e formájához, mindhárom intézményük tabletekkel gyarapodott. Ezeket már egyébként is használták, ám ez a platform inkább csak tanodai keretek között tud hatékony segédeszköz lenni.

– Ha a gyerekeknek segítségre van szükségük, továbbra is nyitva áll előttük a tanoda ajtaja, élnek is ezzel a lehetőséggel – fogalmazott a vezető. Hozzátette azonban, hogy a távoktatás digitális lehetősége hiába adott, ez sok gyerek esetében akadályokba ütközik, hiszen nem mindenkinek van otthon internet-hozzáférése. Éppen ezért sok esetben papíralapon oldják meg a feladatot az otthonaikban, majd ezeket beadják az iskolákba. E folyamatot a tanodák úgy segítik, hogy a munkatársak kinyomtatják a tanulóknak az aktuális feladatokat.

– Fáradtabbak az emberek, s a gyerekek is megszenvedik ezt a helyzetet – magyarázta Bánka-Forgó Judit. – Nekünk, itt dolgozóknak s a gyerekeknek is nehéz az a része is, hogy a fizikai kontaktusok teljesen megszűntek. Hiányoznak az ölelések, nekik is, nekünk is – mondta.

A nyári tábor egyelőre kétséges A foglalkozásokon uzsonnát is – gyümölcsöt, édességet, ivólevet – biztosítanak a fiataloknak. E találkozások mellett hetente egyszer a tanoda munkatársai meglátogatják a faluban a gyerekeket, ilyenkor is kedveskednek nekik valami finomsággal. A közelgő húsvét alkalmából pedig egy kis kézműves ajándékcsomagot visznek nekik. Vágynak a fiatalok a közösségbe, olyanok is megfordulnak náluk, akik egyébként nincsenek benne a létszámkeretben. Úgy látják, hogy a gyerekek megragadják azokat az ilyen, viszonylag rövid alkalmakat is, amelyek miatt kimozdulhatnak a négy fal közül. Így elmondható, nem csökkent a tanodába járók száma. Már tavaly sem szerveztek tábort a gyerekeknek a járványhelyzet miatt, s úgy látják, erre idén sem lesz lehetőség. Ha azonban a korlátozásokban lazítás következhet, szeretnének megtartani kisebb, helyi programokat. Közös játékokkal, főzéssel, mozgó játszótérrel szeretnék színesíteni a mindennapokat.