Az iskolakezdést segítik az önkormányzatok is Heves megyében

Még javában tart a nyári vakáció, sok családban már most rá-rápillantanak a naptárra, és kalkulálnak, hogy mennyibe kerül majd a tanév­kezdés. A tankönyv­ért 1–9. évfolyamon már nem kell fizetni, s ahol tud, az önkormányzat is besegít a szeptemberi kiadásokba.

A vakáció utolsó heteit éljük, ebben az időszakban szinte minden önkormányzat napirendjére tűzi az iskolakezdési támogatás mértékének megállapítását. Idén újfajta pályázati lehetőségek is adódnak, a szorgalmasabb diákok havi ösztöndíjban részesülhetnek.

Egerszalókon minden évben támogatja a helyi diákokat az önkormányzat. Idén hirdették meg első alkalommal az egerszalóki lakóhelyű, tehetséges tanulók tanulmányainak folytatására az Egerszalók Ösztöndíjasa pályázatot. Erre szeptember 1-ig jelent­kezhetnek azok, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el. A pontos feltételek a község honlapján olvashatók. Azok az egerszalóki lakóhelyű általános iskolai tanulók jelentkezhetnek, akik 14. életévüket betöltötték, valamint a középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő 9–12. osztályos tanulók. Az ösztöndíj egy tanévben tíz hónapra jár. Általános iskolai tanulmányok esetén háromezer, középfokú tanulmányok esetén ötezer forint ítélhető oda havonta.

Mátraderecskén hosszú évek óta minden nappali tagozatos diák 5000 forintos tanévkezdési támogatásban részesül. Itt a jól tanuló diákokat év közben helyi alapítású ösztöndíjjal is támogatják. A Kis Angéla-ösztöndíj beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Az előző tanév végén a szorgalmasabb diákok 40 ezer forintot vehettek át jutalomként.

Mátraballán három éve döntött úgy a képviselő-testület, hogy szeptembertől minden helyi illetőségű gyermeknek ingyenes étkezést biztosít, függetlenül a szülők jövedelmi viszonyaitól. A középiskolások pedig tízezer forint segítségben részesülnek a tanévkezdés előtt.

Kerecsenden tanulmányi támogatási pályázatot hirdetett az önkormányzat a tizenhatodik életévüket betöltött, és középfokú oktatási intézmény nappali vagy felsőoktatási intézmény nappali vagy levelező tagozatán tanuló fiataloknak. Feltétel, hogy jó tanulmányi eredménnyel rendelkezzenek és a helyi közösségi életben is aktívan részt vegyenek a jelentkezők. A támogatás egyszeri, egyösszegű és vissza nem térítendő, s legfeljebb ötvenezer forintot jelent. A pályázati adatlap és a részletes feltételeket tartalmazó szabályzat letölthető az önkormányzati honlapról. A pályázatot augusztus 31-éig lehet benyújtani az önkormányzat címére.

Szerencsések azok a családok, ahol a szülők cafeteria-juttatásra is számíthatnak a tanév eleji bevásárláskor. Egyes cégek továbbra is adnak iskolakezdési támogatást, amely a bruttó minimálbér 30 százalékáig adható, va­gyis idén 44 700 forintot jelent a családoknak egy gyermek után – írja a HR Portál. Két diák után 89 400 forint, három után pedig már 134 100 forint adható e formában. A munkáltató dönthet úgy, hogy az egy helyen dolgozó mindkét szülőnek megadja becsengetés előtt utalvány formájában érkező segítséget.

Melyik diáknak jár ingyen a tankönyv és a menza?

A jelenlegi szabályozás alapján az 1–9. évfolyamon minden diák térítésmentesen juthat hozzá a tankönyvekhez, ugyanez érvényes a gyógypedagó­giai vagy nemzetiségi nevelésben-oktatásban részt vevő diákokra is.

A 10–12. évfolyamon továbbra is igényelni kell az ingyenes tankönyvellátást. Az adott iskola honlapján tájékozódhatnak arról, hogy milyen igazolásokra van ehhez szükség.

A hírek szerint döntés született arról, hogy 2020 szeptemberétől minden általános és középiskolás térítésmentesen kapja majd a tankönyveket. Ez derül ki a köznevelési jogszabályok módosításából. A bölcsődékben és óvodákban már most ingyen étkezhetnek azok a gyermekek, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Ingyenesen kapja az ételt az a gyermek is, aki nagycsaládban nevelkedik. Számít az anyagi rászorultság is. Ha a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a kötelező legkisebb minimálbér nettó összegének 130 százalékát, azaz 2019-ben a 128.810 forintot, szintén ingyen étkezhet a hátrányos helyzetű diák.