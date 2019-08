Az ívlámpák szégyenkezni fognak Eger belvárosában

EGRI HIRADÓ. HETENKINT KÉTSZER MEGJELENŐ POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP. 1894. MÁJUS 8.

Hát csak bolygassuk!

Legtöbben azt hiszik, hogy a hirlapiró azért ir, hogy lapjának hasábjai megteljenek. A kik igy gondolkoznak, fölötte csalódnak; mert legalább városunkban nemes ambiczió vezérli a hirlapirókat.

(…) Utóbb is behatóan foglalkoztunk piacz-tereinkkel. El vagyunk rá készülve, hogy a kik nem hallották meg piacz-tereink rendezéséről és kiépitéséről irt szavainkat; éppen ugy nem fogják meghallani az alább következőket sem.

Előttünk fekszik a villany­világitási bizottság által a lámpák elhelyezésére vonatkozó tervezet. Ebből látjuk, hogy a négy nagy ivlámpa közül három éppen Eger diszterére (?) van tervezve, ugymint a Kossuth (piacz) Eszterházy- és a tisztilak előtti térre. No, csak azt nem tudjuk, hogy melyik fogja magát jobban szégyenleni: a tér-e, hogy mint tér, ilyen diszlámpák által világittatik meg, vagy a halványszinű diszlámpák fognak elpirulni, hogy ilyen disz-tért kell bevilágitaniuk. (…) Nem értjük, miért helyeztetik a negyedik ivlámpa a káptalan utczára, a lyceum melletti torkolathoz, és miért nem a ciszterek terrasszára?

Lámpa csak lesz, de tér nincs hozzá. (…) Szóban volt évek előtt a piacz-tér, most Kossuth-tér rendezése. Megbuktatta részben a közöny, részben a kofák iránti túlságos előzékenység.

(…) A tisztilak előtti tér rendezése, csinositása még szóba sem került hivatalosan. Legalább nem szégyenkezhetik, hogy megszólták. Maradt ős eredeti egyszerűségében, s mégis csak arra a jó sorsra jutott, amire a sokat emlegetett Eszterházy- és Kossuth-tér: nagy ivlámpát kap. Lám, nálunk a tereknek olyan szerencséjük van, mint az életben sok embernek: nem is ismerik, és egyszerre naggyá lesz.

Hát csak ne bolygassuk? Talán halló fülekre fognak találni a felszólalások.

Pár évtizeddel előbb az utazó könyvek előszavában figyelmeztetve voltak az utazók, hogy a mely városba bemennek, első sorban annak temetőjét nézzék meg, mert az hőmérője a város műveltségi viszonyainak. Ma azt írják, hogy a város köztereit szemlélje meg az utazó. Ha Egert közterei után itéli meg az idegen, akkor mi egri halandók éppen ugy szégyenkezünk, mint nagy ivlámpáink fognak…

GYÖNGYÖSI UJSÁG.

TÁRSADALMI HETILAP. 1899. DECZEMBER 17.

Személyi hirek.

Dr. Visontai Soma Gyöngyös város országgyűlési képviselője itthon volt. Érkezése a Briess Frigyes Vilmos olmüczi czég nálunk tervezett malátagyárával van kapcsolatban.

Ezen nagyszabásu és váro­sunk fejlődésének óriási lendületet adni hivatott ipartelep felállitását ugyanis képviselőnk kezdeményezte. Ő terelte a sokszoros milliomos czég figyelmét Gyöngyös felé s ő tárgyalt és eszközölt ki máris nagy kedvezményeket a kereskedelmi miniszternél ezen iparvállalat létesitése érdekében.

A város közönségének jóakaratán s illetve a helyzet felismerésén fordul meg most már ez ügy sorsa. Pillanatnyi áldozat árán örök időkre mérhetetlen előnyöket vivhat ki most a város ha kicsinyes szempontok ismét felszinre nem jönnek és a nagy konczepciójú tervet meg nem akasztják.

Az e hó 11-én tartott közgyülés egy bizottságot küldött ki e nagy horderejü ügy tanulmányozására és előkészitésére. Ezen bizottság f. hó 16-án tanácskozott s ebben leendő részvétel hozta haza szeretett képviselőnket is. A tanácskozás eredményéről lapunk zártáig értesülést nem vettünk.

HEVESMEGYE KÖZIGAZGATÁSI LAPJA. MEGYEI

HIVATALOS KÖZLÖNY. 1892. 12. SZ.

150. 4736./a. 1892.

Hevesmegye egri főszolgabirói járásba kebelezett Felnémeth községben rendszeresitett szülésznői állás lemondás folytán végleg megürült.

Ez állásnak szabályszerü választás utjáni betöltésére hátáridőül 1892-ik april hó 27-ik napjának d. e. 10 órája Felnémeth község házhoz kitűzetik, – s igy felhivatnak a pályázni szándékozók, hogy okmányaikkal felszerelt pályázati kérvényeiket legkésőbb 1892. apili hó 25-ik napjának d. u. 5 órájáig ezen főszolgabirói hivatalhoz annál is inkább beadják, mert a később érkezendő kérvények figyelembe vétetni nem fognak.

A javadalmazás áll: 82 frt évi fizetés a lakbérrel együtt, és minden szülési esetnél 1 frt, első szülésnél 1 frt 50 kr.

Eger, 1892. márcz. 23. Macky Emil, főszolgabiró.

A megye hivatalos lapja utján közzé tétetik.

Eger, 1892. márcz. 28. Alispán helyett: Zalár, főjegyző.

Tallózta: Szilvás István