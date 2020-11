Az okos pénzráfordítással is komoly megtakarításokat érhetünk el

A világ takarékpénztárainak 1924 októberében Milánóban rendezett nemzetközi konferenciája óta október utolsó munkanapján a takarékosság világnapját ünnepeljük.

Az eredeti elképzelés természetesen az emberek meglévő pénzének megtakarításáról, jövedelmező befektetéséről való megemlékezést indítványozta, hiszen pénzintézetek kezdeményezéséről volt szó. De ennek az éremnek is van másik oldala, a meglévő pénz költése. Különösen napjainkban, amikorra a világunk környezeti fenntarthatósága vészjósló helyzetbe került. A Föld fejlett részén élők mértéktelen költekezése, azaz túlfogyasztása is – megbízható számítások szerint – belátható időn belül bolygónk ökoszisztémájának visszafordíthatatlan károsodásához vezet.

Ehhez a tragikus folyamathoz még csak pénzmegtakarítás sem kell. Hitelből azonnal megvásárolhatunk bármit, miközben a reklámok naponta újabb vásárlásokra buzdítanak. A megfelelő fogyasztás működteti a gazdaságot, de a túlfogyasztás hosszú távon probléma. Ennek visszaszorítása ad új értelmet korunkban a takarékosság fogalmának.

A környezeti világválság legalapvetőbb elemei az ivóvíz és az élelmiszer, illetve a levegő veszélyeztetettsége. A világ fejlett részén, így hazánkban is, ivóvízben fürdünk, azzal locsoljuk a kertet, mossuk le az autónkat. Pedig egyszerű megoldásokkal takarékoskodhatunk vele.

– Tavasztól őszig hordók állnak az eresz alatt, és az összegyűlt esővízzel locsolom a kertet, a virágokat. A lányomék azzal mossák le a kocsit is – mondja a káli Mátrai Lászlóné.

– Régebben nagyon szerettem kádban fürdeni, de évek óta a zuhanyozást választom, sok vizet és a bojler miatt áramot, vagyis pénzt takarítunk meg vele – teszi hozzá a lánya, Mátrai Ilona.

Sorra riasztó adatok látnak napvilágot a kukába dobott élelmiszer mennyiségéről is. Mátrai Lászlóné szerint régen az ételt tisztelték és megbecsülték az emberek, kidobni bűn volt.

– Az ebédből, ha marad, egy kis fortéllyal, fűszerezéssel, új finomságokat lehet varázsolni. Munkába, kirándulásra is viszünk magunkkal enni- és innivalót otthonról. Fontos, hogy felhasználjuk, amit már megvettünk, fölöslegesen ne vásároljunk. A gyerekeket is a takarékosságra tanítom – magyarázza a vámosgyörki Magdáné Faragó Judit.

Az energiaellátás ma még világszerte óriási szén-dioxid-kibocsátással jár, ami súlyosan szennyezi a levegőt. A magunk aprónak tűnő takarékossága, ha sokan tesszük, ezen a téren is sokat jelent.

– A lakásban csak ott ég a villany, megy a tévé vagy a számítógép, ahol tartózkodok – hangsúlyozza a kápolnai Lipkovics Tiborné.

Talán kevesen gondolunk arra, hogy mennyit takaríthatunk meg, ha figyelünk az egészségünkre.

– Elmegyek az ingyenes szűrővizsgálatokra, mert a későn felismert betegség pénzben is sokkal többe kerül. Arról nem is beszélve, hogy életmentő lehet – emeli ki Magdáné Faragó Judit.

Nem a pénz bősége vagy hiánya az alapvető mozgatórugó túlköltekezés vagy takarékosság kérdésében. A hiba ilyenkor is az emberben van.

– Ha valami le van árazva, azt még nem veszem meg azonnal, főleg nem, ha másra szántam a pénzt. Szeretek vásárlás nélküli napot tartani – mondja a Norvégiában élő vámosgyörki dr. Lapu Orsolya.