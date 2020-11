Az online térbe viszi át az életünket a járvány

A koronavírus -járvány tavaszi hulláma indította meg az online térben élt életünk addig példátlan méretű kiszélesedését. Az őszi, második hullám alatt folytatódik a tendencia.

A járvány visszaszorítása érdekében feltétlenül szükséges a személyes találkozások csökkentése. A technikai fejlettsége ezt már lehetővé teszi az ügyintézésében, az oktatásban, a munkavégzésben, a szórakozásban is.

Az elektronikus ügyintézés lehetőségeiről és tapasztalatairól dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja tájékoztatta portálunkat. Elmondta, hogy a tavaszi járványidőszakban a kormányablakokban indított személyes eljárások száma az előző évhez képest 55-60 százalékkal esett vissza. Az online lehetőségnek köszönhetően azonban, az eljárások számában jelentéktelen, 0,58 százalékos visszaesés tapasztalható, míg a döntések száma mindössze 7,5 százalékkal csökkent. A kormánymegbízott szerint örvendetes, hogy kérelmek száma a tavalyihoz képest közel két és félszeresére, az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi személyek, gazdasági szereplők e-papír használata pedig több mint négy és fészeresére emelkedett.

– A november eleji szigorítás után sem szűnt meg a személyes ügyintézés lehetősége – hangsúlyozta dr. Pajtók Gábor. – Ez most időpont foglalással lehetséges. A önkormányzatokkal történt egyeztetés alapján szünetel a helyi ügysegédi szolgáltatás, be kell jönni a kormányablakhoz. Ez a rendszer, és a kormányablakbuszok forgalma is újra indul a veszélyhelyzet elmúltával – összegezte a kormánymegbízott.

Időpontot foglalni az idopontfoglalo.kh.gov.hu, valamint a megújult magyarorszag.hu oldalakon lehet. A telefonos, e-mailes elérhetőségek a kormanyhivatal.hu oldalon találhatók.

Az oktatásban tavasszal általános volt az online módszer. Természetesen az iskoláknak igazodniuk kellett a gyermekek által elérhető eszközökhöz. Ez nem jelentett problémát ott, ahol a diákok otthoni online eléréssel rendelkeztek, ám kisebb falvakban nincs mindig így. Jelenleg a közép- és felsőoktatásban folyik digitális oktatás. A diákok túlnyomó többsége képes erre a módszerre.

– A fiam teljesen felkészült az online oktatásra, ettől a tanévtől kezdve ő már, engedéllyel, táblagépbe ír szinte mindent – mondta Gavrucza Nagy László egri zenetanár. Tóthé Huszár Katalin alsósokat tanít Egerben. Mint mondta, a kisgyermekeknél még nagyon hiányzik a személyes kapcsolat. A kormány azzal is segíti az online oktatást, hogy a veszélyhelyzet kihirdetése óta harminc napra ingyenessé tette az internetet a köznevelésben.

Tavasszal a karanténhelyzetben általános volt a home office munkavégzés, ahol ezt a tevékenység jellege lehetővé tette. Akkor azonban, a kényszer szülte helyzetben nem voltak szabályozva ennek körülményei, csak a távmunkáé, ami nem azonos ezzel. A járvány mostani, második hulláma alatt a munkáltatóval való megegyezés kérdése, ki dolgozhat otthon. Fontos változás történt tavasz óta, mert már kormányrendelet szabályozza, hogy ilyen esetben költségtérítés illeti a dolgozót, ami a minimálbér tíz százaléka. Hamarosan a Munka Törvénykönyvébe is beépülnek ennek a jogi keretei.