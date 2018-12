Az óra mottója: mindenki jó valamiben

Az életgyakorlat-alapú tanórai foglalkozások legfontosabb célja, hogy olyan, az életben hasznosítható ismereteket, tapasztalatokat szerezzen a gyermek, amelyek sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezik fel – állítja a kisnánai Szent Imre Általános Iskola igazgatója.

Szlama Tiborné hozzáteszi, fontosnak tartják, hogy a gyerekek számára az egyén, család, osztály, iskola, lakókörnyezet, természeti környezet, munkaerőpiaci környezet – egyre táguló – rendszereiben olyan tevékenységet szervezzenek, amelyek lekötik a diákokat, fokozzák a teljesítményüket, kitágítják az érdeklődésüket és erősítik a nyitottságukat.

– A foglalkozás témája az ön- és társismeret volt, a mottója pedig, hogy mindenki jó valamiben – magyarázza az igazgatónő. – A gyerekek idézetekkel és versekkel hangolódhattak rá a témára. Később megalkothatták saját tehetségtérképüket, majd ennek segítségével a társuk bőrébe bújva mutathatták be egymást. Ezt követően a csoportok összeállították a csoporttagokra jellemző tehetségtablójukat, s be is mutathatták azt a többi csoport számára. A foglalkozás során a tanulók olyan dolgokat is megtudhattak osztálytársaikról, amiket eddig nem is gondoltak, mint például azt, hogy a lányok is szerethetnek focizni, s kapusként érzik magukat a legtehetségesebbnek.

