Az örömkönnyek is potyogtak az egri pontváró bulin (videók, fotók)

Egy év kihagyás után csütörtökön ismét megrendezték a hivatalos felsőoktatási pontváró eseményt. A megyeszékhelyen is szép számú tömeg gyűlt össze az uszoda melletti kávézó teraszán, s a többségük boldogan távozott a Pont Ott Partiról. Aki most nem járt sikerrel, a pótfelvételin még szerencsét próbálhat.

Nyilvánosságra hozták csütörtök este az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Ezzel eldőlt, hogy a közel 102 ezer jelentkező közül az általános eljárásban hányan kerültek be egyetemre, főiskolára. A diákok este nyolctól – a már bevált gyakorlat szerint – SMS-ben közvetlen értesítést kaptak, ezzel párhuzamosan a felvi.hu oldalon is tájékozódhattak a ponthatárokról. A koronavírus-járvány miatt egy év kihagyás után tartották meg a hivatalos ponthatárváró eseményt az ország több pontján, így Egerben is, ahol a Club Café & Bárban több tucat fiatal gyűlt össze, hogy együtt izguljon a Pont Ott Partin.

Este héttől zenés programokkal alapozhattak a nagy pillanatra, majd a teraszon felállított óriási LED-kivetítő segítségével felsőoktatással kapcsolatos kvízjátékban is próbára tehették felkészültségüket.

Pontban nyolctól aztán folyamatosan jelentek meg a ponthatárok a kivetítőn, a reakciók önmagukért beszéltek. Aki jó hírt kapott, hangos ujjongással fejezte ki örömét, akadtak, akik boldogságukban elsírták magukat. A helyi hangulatfelelős aktivitásának köszönhetően arra is volt lehetőségük a diákoknak, hogy megosszák örömüket a tömeggel. Hidvégi Katalin a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumból nyert felvételt a Budapesti Gazdasági Egyetem gazdálkodási és menedzsment alapszakára. Érthetően lelkesen nyilatkozott lapunknak:

– Gondolom, látszik rajtam, hogy rendkívül jól érzem most magam, bár a barátnőim miatt kicsi idegesség még van bennem. Remélem, ők is sikerrel járnak. A járvány nagyon sokakat megviselt, bár engem talán kevésbé. Úgy gondolom, jobban és alaposabban tudtam tanulni ebben az időszakban – fogalmazott.

Katalin ikertestvére is azon szerencsések között volt, akik jó hírt kaptak SMS-ben. Zita szintén a Szilágyiban szerzett érettségit, a jövőben a Debreceni Egyetem fogorvostudományi karán folytathatja tanulmányait.

– Nagy teher volt számomra az elmúlt időszak, most már csak pihenni szeretnék – mondta, hozzátéve, hogy a világjárvány rá sem volt különösebb hatással. Így több ideje volt tanulni, és jobban be tudta osztani az idejét.

A Neumann János Gimnáziumból Abuczki Lénának is boldogan telhetett az estéje, a lány az Eötvös Loránd Tudományegyetem nemzetközi gazdálkodás szakára nyert felvételt.

– Eszméletlenül boldog vagyok, de már most izgulok kicsit, hiszen hamarosan új szakasz kezdődik az életemben. A pandémia kicsit megviselt, de most már nagyon örülök annak, hogy végre visszatérhetünk a jelenléti oktatásba – mondta. Léna a jövőt tekintve pesszimista, mert arra számít, hogy a vírus miatt idővel újabb korlátozásokra lehet szükség, és hamarosan újra digitális oktatás lehet.