Az ország legmodernebb csillagdája épül Répáshután

A tudomány, az élmény és az interakció a mottója a készülő Bükki Csillagdának.

Ritka meteoritok, virtuális valóság, a Nap megfigyelésére alkalmas teleszkóp is lesz az épülő Bükki Csillagdában a borsodi Répáshután. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság beruházását a napokban mutatták be építése közben a sajtónak.

Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója fölelevenítette, 2017-ben kapták meg a Csillagoségbolt-park címet. A csillagda létesítésére határon átnyúló európai uniós pályázatból reméltek pénzt, de nem kaptak. A közel 1,3 milliárd forintba kerülő csillagda költségeit az állam állja, az építése pedig idén kezdődött. Mint mondta, a 650 négyzetméteres központba évi 37 ezer látogatót várnak, ki tudják majd elégíteni nemcsak a turisták, hanem az oktatási és tudományos igényeket is. A 6,7 méter átmérőjű dómban kapnak helyet a teleszkópok, itt egyszerre 30 embert tudnak majd fogadni. Itt kap helyet az ország legnagyobb teleszkópja és egy naptávcső is, ezek interneten keresztül is irányíthatóak lesznek a kutatók számára.

Kialakítanak egy ötvenfős planetáriumot s lesz egy meteoritmúzeum is. Ennek legnagyobb attrakciói egy harminckilós vas-, illetve az ország legnagyobb, tizenöt kilós kőmeteoritjai lesznek. Kiállítás szól majd a Napról és lesz virtuális valóság is, amellyel az Apollo-küldetéshez hasonlóan sétálni lehet majd a Holdon, vagy sárkányrepülővel siklani a Bükk fölött. A központon kívül egy négy kilométer hosszú tanösvény is létesül, ezzel a Naprendszer méreteit mutatják majd be. A csillagda működtetése tudományos előkészítést is kíván, képzett és érdeklődő munkatársak mutatják majd be a jelenségeket a látogatóknak.

Révész Máriusz aktív turizmusért felelős kormánybiztos szerint a kormány célja, hogy Magyarország a legélhetőbb országok közé tartozzon. Ehhez egészségesebb lakosokra van szükség, aminek kulcsa a rendszeres mozgás. Meg kell adni az embereknek a lehetőséget a kikapcsolódásra, az aktívan eltöltött szabadidőre. Erre sok pénzt is költenek, kilátók, kisvasutak, turistaházak újulnak meg. Mint mondta, a csillagda beruházása gyorsan halad, az ország legmodernebb, legjobban fölszerelt csillagdája létesül Répáshután.

Biztosan jó lesz, ő családjával már járt a bakonybéliben, amely remek hely, a bükkit is élvezni fogják a látogatók. Szerinte ez fölveszi a versenyt a mobiltelefonos játékokkal, élményt jelent majd a gyerekeknek.

Dr. Rácz András, az Agrárminisztérium környezetért felelős államtitkára szerint a nemzeti parkoknak alkalmazkodniuk kell a változó igényekhez, és nemcsak a fajok védelmével, hanem bemutatásával is foglalkozniuk kell. Kínálniuk kell aktív pihenést, ökoturisztikai élményeket, ilyenek a kerékpározás, vízi vagy barlangi kaland, a csillagda is. Az ország jelentős területe természetközeli állapotban van, érdemes felfedezni ezeket, főként szakavatott túravezetővel. Meg kell teremteni ennek feltételeit, javítani és működtetni az infrastruktúrát.

Elmondta, az országban hétszáz ökoturisztikai létesítmény van, ezek felét a nemzeti parki igazgatóságok működtetik, a BNPI maga 85-öt. Kitért arra, hogy a nemzeti parkok tavaly 1,6 millió látogatót fogadtak, negyedével többet, mint tíz éve, a BNPI látogatóközpontjainak 2010-es 96 ezer regisztrált látogatószáma tavalyra közel 200 ezerre emelkedett. A nemzeti parkok tíz év alatt 60 milliárd forint uniós támogatást fordíthattak 300 ezer hektárt érintő 180 természetvédelmi projektjükre. Ez kivétel ugyan, de megvalósul, köszönhetően az együttműködésnek, hiszen az önkormányzat, a lakosok és a gazdálkodók is támogatták.

Tállai András, a térség országgyűlési képviselője örül, hogy a csillagda Répáshután valósul meg, s a beruházás költségei ugyan emelkedtek, de ez a pénz már elég lesz arra, hogy tökéletes és a legjobb legyen Közép- Európában is, élményt szerezzen a látogatóknak és szolgálja a tudományt. A várható 37 ezer látogató mást is megnéz majd, fogadni kell majd őket, a községnek élnie kell a lehetőséggel.

Novák Richárd, a BNPI Bükk Geopark csoportvezetője szerint akár 6-8 órát is eltölthetnek majd a látogatók a csillagdában, amely európai szinten is megállja majd a helyét. Az épület reflektál majd környezetére, Répáshuta mészégető hagyományaira, így itteni követ használnak föl az építmény burkolásához, amely néhány elemében imitálja majd a kemencéket. A község közvilágítását átalakították úgy, hogy az ég még sötétebb legyen, lefelé irányuló, borostyán fényű lámpatesteket szereltek föl két éve. Elmondta, a fényszennyezés csökkentése is a természet védelmének része, az állatok és az emberek érdeke is a szennyezésmentes éjszaka.

Kifejtette, a tudományt, az élményt és az interakciót tartják szem előtt. A projekt négy nagyobb látványos elemből áll, a távcsőparkból, amely akár kisbolygó-felfedezésekre is alkalmas lehet, s tartalmaz hidrogén-alfa naptávcsövet is az égitest megfigyeléséhez. A második nagy elem a 3D planetárium, amely digitális projektorral működik majd, s minden korosztálynak kínál majd filmet. A harmadik csoport a virtuálisvalóság-eszközök, amelyekkel a Marsra vagy a Nemzetközi Űrállomásra is eljuthat a kipróbálója. A negyedik csoport a kiállítás a Napról, meteoritokról, utóbbiak mikroszkópokkal elemezhetőek is lesznek. A 300 darabos gyűjtemény tagjai közül nemcsak a nagyok figyelemre méltók, hanem az a 0,04 grammos kabai meteoritdarabka, amely még a naprendszer kialakulásának fázisát őrizte meg anyagában.