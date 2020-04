Az ostorosi háziorvos mindent elmondott a profi és a varrt maszkokról

Sokan döntenek úgy, hogy szájmaszkot hordanak, de kevesen tudják, hogy ennek is megvan a maga ­szabálya. Háziorvosok és gyógyszerész mondja el a részleteket.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) álláspontja szerint, az egészséges embereknek nem kell szájmaszkot viselniük, a szájmaszk elsősorban azoknak javasolt, akiknek légúti tünetei vannak. Nekik azért javasolt a szájmaszk, hogy ne fertőzzenek meg másokat.

Az országos tiszti főorvos, Müller Cecília már többször elmondta, sokan vannak, akiknek nincsenek tünetei, mégis úgy döntenek, hogy szájmaszkot vesznek fel. Természetesen ezt mindenki szabadon megteheti, de ha így döntenek, akkor fontos tudniuk, hogy önmagában a szájmaszk nem véd meg a vírus ellen, minden más ajánlást is be kell tartani. Ugyanis, ha nem így tesznek, akkor fenn áll a veszélye, hogy hamis biztonságérzetet ad a szájmaszk. A viselője abban a tudatban lehet, hogy védett a koronavírus-fertőzéssel szemben csak azért, mert szájmaszkot visel, de ez nem így van. Mindenkinek be kell tartani az ajánlásokat, a távolságot, a gyakori és alapos kézmosást.

Az egri Edina nem szorul a négy fal közé ebben az időszakban sem, ha az időjárás engedi, gyakran elmegy sétálni egyet, többnyire a külvárosi részeken. – Ilyenkor nem hordok maszkot, hiszen alig találkozok emberekkel arrafelé. Ha viszont boltba, gyógyszertárba vagy a postára megyek, akkor én is felveszem. Természetesen betartom az ajánlásokat, fokozottan ügyelek a higiéniára, a kézmosásra – mondta.

Az orvos szerint is jobb a semminél

Dr. Kristofori György siroki háziorvos portálunk kérdésére úgy fogalmazott, mindegyik maszk jobb a semminél. – Amelyik akadályt képez a szájüreg, a légzőszervek és a külvilág között, az mindenképpen jó. Sebészi maszkokat használunk jelenleg a rendelőben, ötven darabot kaptunk a megyei mentőállomásról, s legalább ennyi volt még nekünk korábbról. Egyszeri-kétszeri használat után lecseréljük azokat. Ezenkívül rengeteg gumikesztyűvel, alkoholos fertőtlenítőszerrel és oldattal is rendelkezünk. Már a betegek is maszkban jönnek a rendelőbe, ahol leredukáltuk a fogadásukat – közölte a háziorvos.

Megjegyezte, Sirokban is történt olyan kezdeményezés, hogy asszonyok varrtak maszkokat, ezekből ők is kaptak fejenként kettőt. Dr. Kristofori György hangsúlyozta, érdemes mindenkinek maszkot viselnie, ugyanis a vírus már bárhol jelen lehet, ezért nem lehet tudni, hogy ki fertőzött és ki nem, illetve már tünetmentesen is lehet terjeszteni. Úgy tudja, már érkezik a maszkok utánpótlása.

Az ostorosi háziorvos mindenkinek ajánlja

Dr. Darvai László ostorosi háziorvos a házi készítésű maszkról elmondta, sokkal jobb, mintha nem hordanánk semmit.

– Igenis, jelentős védettséget ad abból a szempontból, hogy az azt hordó ember kevéssé fertőzi meg a vele kontaktusban lévőket. Nyilván valamilyen fokú védettséget ad a viselőjének is, de ez ne okozzon hamis biztonságérzetet – fogalmazott.

Ismertette, lehetőleg minél nagyobb felületen takarja a maszk az arcot, orrot, és az áll alá érjen. Ne legyen laza, fedjen rugalmasan. A levételnél lehetőség szerint a pántot vagy gumit fogjuk meg, és azután tekintsük potenciálisan fertőzöttnek, különítsük el, dobjuk ki, vagy mossuk ki hatvan fokon. A maszk eltávolítása után meleg szappanos kézmosás, illetve kézfertőtlenítés történjen a szabályok szerint.

– A legjobb, legbiztonságosabb maszk a jelenleg FFP 3-nak nevezett, igen kicsiny részecskeméreteket is megszűrő maszk. Ebből az egész világon hiány van. Rendkívül biztonságos az FFP 2 jelölésű is, ezeket a beteg vagy gyanús emberek ellátásával foglalkozó egészségügyi dolgozók számára javasoljuk. A köznapi élet biztonsága szempontjából sokat segít a házi készítésű és a sebészi maszkok viselése is. Fontos, hogy az egyszer használatos maszkokat ne hordjuk többször, ha rákényszerülünk, fertőtlenítsük – jelentette ki.

A szájmaszkokkal magunkat is védhetjük

Dr. Kóró András, az egri Dobó Téri Kígyó Patika vezető gyógyszerésze mindenkinek azt tanácsolja, hordjon maszkot. Az FFP2-esek és a KN95-ösök kiszűrik a részecskék minimum 95 százalékát, így ezek már képesek védelmet nyújtani a koronavírussal szemben is. A gyógyszerész az ilyen típusú eszközökről elmondta, szálas szerkezetűek, a szálak között pedig van egy nagyon kicsi rés. Ahogy lélegzünk, keletkezik egy mini légáramlat, ami rászívja a maszkok külsejére a porszemeket, polleneket, és ezek beülnek ezekbe a kis résekbe. Ahogy pedig hordjuk a maszkokat, egyre nő a szűrőképességük. Azonban, ha már túltelítődnek, használhatatlanná válnak, ezt akkor vesszük észre, ha már nehezebben vesszük a levegőt, akkor kell lecserélni.

Egyre többen készítenek textilmaszkokat. Ezek viseléséről is beszélt a gyógyszerész. – Mindenképpen jó, ha ilyeneket hordunk, hiszen a semminél több, de ne ringassa senki magát hamis biztonságérzetbe, hiszen senki nem vizsgálta be, hogy mekkora részecskéket eresztenek át ezek. A varrott maszkok különböznek egymástól, nem biztos, hogy rendesen illeszkedik az arcunk formájához. A legegyszerűbb sebészi maszkokban is van egy alumíniumcsík, amit az orrnyereghez lehet igazítani, így az orrnál és az áll alatt is zár. A lényeg, hogy jól illeszkedjen minden ponton az arcunkhoz – részletezte.

A maszk hordása mellett további érveket is említett. Azontúl, hogy magunkat védjük, másokat is megvédhetünk. Arra is nagyon jó, hogy ne nyúlkáljunk az arcunkhoz, a viselésével csökkentjük a kockázatát, hogy a szemünkhöz vagy a szánkhoz érjünk. – Mindenki gondolja végig egy napját, hogy merre jár és mit csinál, nagyon sok olyan pontot talál majd, amikor valamit másképp kell tenni, hogy ne fertőződjön meg – tanácsolta.

Dr. Darvai: Mindenki viseljen maszkot

Az orvos szerint senki sem tudhatja, ki az egészséges s ki nem. A tünetmentes hordozók és a lappangási időszakban lévő megfertőződöttek semmiféle klinikai tünetet nem produkálnak: mindannyian, akik ma tünetmentesek vagyunk, hordozhatjuk a fertőzést. Ezért teljességgel értelmetlen megkülönböztetni az „egészséges” embereket az esetlegesen már fertőzöttektől. A járványterjedést legnagyobbrészt a tünetmentesek okozzák.

– Vigyázat, hamis illúziót kelthetnek az aktuális területi jelentések: ezek nem a megfertőződöttek számát, hanem az aznap elvégzett pozitív teszteredményeket mutatják. A pozitív teszt vagy fertőzöttséget, vagy átvészeltséget mutat, a negatív eredmény azonban nem zárja ki a fertőzöttséget, nagyban függ ugyanis attól, hogy a betegséglefolyás mely időszakában végezték el – hívta fel a figyelmet.