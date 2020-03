Az ostorosi háziorvos nem csak a koronavírussal kapcsolatos tévhiteket oszlatta el

Dr. Darvai László háziorvos szerint a betegség az egészségesek szervezetében többségében légúti vírusfertőzésként zajlik le.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban tartott tájékoztatót dr. Darvai László ostorosi háziorvos hétfőn a Rédei Miklós Közösségi Házban, ahová sok ostorosi és novaji látogatott el. Lapunk is megtudakolta a szakembertől, mit tehetünk a megelőzésért.

– Olykor káros tartalmak jelennek meg az interneten és kerülnek szóba például baráti társaságokban vagy épp a rendelők várójában, így fontosnak láttuk tájékoztatni a lakosságot a jelenlegi helyzetről – nyilatkozta a doktor.

– A háziorvosnak feladata és felelőssége a rábízottak tájékoztatása a megelőzéssel kapcsolatban is. A kellő információk birtokában kevesebb a felesleges félelem, az indokolatlan megjelenés a rendelőben. Ahogy a táplálékkiegészítők, vitaminbombák, immunerősítők, „csodaszerek”, megelőző varázslások eszetlen alkalmazása is – közölte.

Darvai doktor szerint nálunk is ugyanúgy terjed majd a vírus, mint máshol. Óriási különbség azonban, hogy felkészülve várjuk a járványt Európában. Ez más, mint a kínai helyzet. Ott váratlanul, gyorsan terjedve jelentkezett a vírus, és napok alatt kellett volna érdemi lépéseket tenni egy új kórokozó fertőzése ellen. A helyzet teljesen tisztázatlan volt hosszú ideig.

– Lesznek súlyos esetek, ez elkerülhetetlen. Ez a betegség viszont az egyébként egészséges személyekre nézve egy banális légúti vírusfertőzés formájában jelentkezik majd. A teendőket a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) honlapján, az információs vonalakon, lakossági tájékoztatókon olvasni lehet. E szabályokat a lehetőségek szerint be kell tartani, ez majd segít a járvány terjedésének lelassításában. Gondolok itt a személyes higiéné, a kézmosás, a szellőztetés fontosságára. Fontos tudni, ki a veszélyeztetett és ki nem, s a vírus hogyan terjed. Azt sem ártana tudni, mi az, hogy vírus, fertőzés és lappangási idő. Ha lesz járvány, lesznek szabályok is, amelyeket fegyelmezetten be kell tartani, ez sokszor nem lesz kényelmes vagy kellemes – figyelmeztetett.

– Biztonsággal állíthatjuk, hogy döntő többségében idős, leromlott állapotú, idült légúti betegségekben szenvedő személyek az új típusú koronavírus-fertőzés (CoVID-19) súlyos szövődményeinek áldozatai. Ez nem meglepő, hiszen a vírus a tüdő léghólyagocskáinak hámjában szaporodik, értelemszerűen egy, a mellkasmozgásaiban korlátozott vagy tüdőtágulásban (COPD) szenvedő egyén nagyságrendekkel nehezebben veszi fel a harcot. Kiemelendő a kemoterápiás kezelés alatt lévők vagy immundepresszív készítményeket szedők köre is. Érdekes, hogy a gyerekek súlyos megbetegedései alig fordultak elő, ők valami miatt védettek – magyarázta.

A háziorvos szerint csökkenteni lehet jelentősen a járvány terjedését, de megállítani nem. Specifikus védekezés, gyógyszer, védőoltás nincs ellene, így a személyes higiéné biztosítása, embertársaink védelme, gyakori kézmosás, köhögési és tüsszentési etikett betartása, kézfogások mellőzése, a gyakori szellőztetés, illetve az idejében megjelenő korlátozások és szabályok betartása lesz az, amivel védekezni tudunk.

Figyelik a járványügyi helyzetet

A Heves Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint az NNK folyamatosan monitorozza a járványügyi helyzetet. A követendő eljárásrendet a hazai, így a megyei egészségügyi szolgáltatóknak is kiadták.

Ha valaki koronavírussal fertőzött területről érkezik Magyarországra és magán tüneteket, azaz lázat, köhögést, torokfájást, levertséget észlel, akkor javasolják, hogy maradjon otthon. Telefonon értesítse a háziorvosát, vagy hívja az NNK 06-80/277-455, illetve a 06-80/277-456 zöldszámát.

Tájékoztató honlapot indított a koronavirus.gov.hu címen a Belügyminisztérium. A felületen hiteles és naprakész információk érhetők el a vírussal kapcsolatban, és interaktív térképet is találunk.

Dr. Darvai László leszögezte: ha a vírusfertőzést elkaptuk, nem előzhető meg, hogy a tünetek kialakuljanak. Igaz, úgy néz ki, hogy lehet tünetmentesen átvészelni is. A súlyos szövődmények, azaz a légzési elégtelenség, tüdőgyulladás kórházban, sokszor intenzív osztályos körülmények között kezelhető. A jól felszerelt gyógyintézményekben a légzést, keringést támogatva, a további szövődményeket megelőzve s kezelve csökkenthető jelentősen a fatális kimenetel.

A háziorvos előadásán is hasznos tudnivalókat osztott meg az érdeklődőkkel. Szólt a vírusfertőzésekről általában, a baktériumok és vírusok közötti különbségről, az emberi immunitásról. S magáról a SARS COV-2 nevű új, mutáns koronavírusról, ami a járványt okozza. Beszélt a megelőzésről, a járvány esetén szükséges szabályok betartásáról. Tájékoztatott arról is, hogyan terjed a járvány jelen ismereteink alapján, és mi a teendő gyanú esetén.

Szólt a sarlatánság, az összeesküvés-elméletek, a pánik, a rémhírterjesztés veszélyeiről, és a hazánkban elterjedt fölösleges és káros gyógyszerszedések veszélyeiről is. Arról, hogy a védekezőképességet nem a nem létező „immunerősítőkkel” kell erősíteni rohamtempóban, hanem az egészséges táplálkozás, életmód és testmozgás együttesével. A test és lélek harmóniájának megteremtésével és a dohányzás mellőzésével sokat tehetünk az egészségünkért a doktor szerint.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Magyarországot is elérte a járvány, megvan az első két fertőzött. A Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs ügyeleti központja érdeklődésünkre úgy nyilatkozott, a koronavírussal kapcsolatos aktuális helyzetről szóló szerdai rendkívüli sajtótájékoztatón az országos tiszti főorvos asszony elmondta: Egerben egy háromtagú család jelenleg megfigyelés alatt áll, a gyanú fennáll, a mintavizsgálatuk még nem történt meg.