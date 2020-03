Az űrszékcsatorna elfalazandó

Vajon miről írtak egykor a megyénkben megjelent újságok? Mi foglalkoztatta leginkább az akkori olvasókat? Ha választ akar ­kapni mai kedves lapforgatónk, akkor kérjük, kövesse figyelemmel heti sorozatunkat, amelyben régi lapok írásait idézzük fel.

EGER. POLITIKAI S VEGYES TARTALMÚ HETILAP. 1892. AUSZTUS 16.

Kolerajárvány

A fenyegető kolerajárvány ellen, városi hatóságunk, Hevesmegye hatóságával egyetértőleg, a következő óvó-intézkedések foganatositását rendelte el: a) A városon keresztül folyó patak medre a szeméttől és egyéb hulladéktól azonnal megtisztitandó, a maklári külvárosban elterülő malom-árok is kitisztitandó, továbbá a közterek, utczák, tisztán tartandók, s a közcsatornák rendszeresen fertőtlenitendők… b) A Farkasvölgy, Czifrapart, Kisvölgy, ugy a Szalában , a vizmosásos árokba nyiltan ömlő űrszékek levezető csatornái elfalazandók. c.) Az összes háztulajdonosok köteleztetnek pöczegödreik s csatornáik kitisztitására és fertőtlenitésére, különös gond forditandó a lyceumnál és az angolkisasszonyok intézeténél levő ürgödrök kitisztitására is. Ugyancsak elrendeltetik az összes kutak kitisztitása is. d) Az emberi ürülék végelhelyezési helyéül a szőlészeti és kertészeti telepen tul eső legelő rész – valamint a baktai út mellett az uttól és a várostól távol levő legelő-terület jelöltetik ki, akként, hogy az ürülékek mindkét helyen nagy gödörbe, rétegenként földdel boritva helyzetessenek el, és ezen helyek körülkerittessenek. e) A lakosság felhivatik, hogy a közegészségügyi követelményeknek házaikban, s lakásaikban a legszigorubban elget tegyenek. f) Gazdasági felügyelő utasittatik a kolera-kórház alapos kitisztitására…, szükséges felszerelések, valamint a beteg-szállitó hordágyak s halottszállitó kocsik készenlétben tartására, az esetleges szükséglendő beteg-szállitó s halotthordó kocsik…, beteg-ápolók felfogadására.. g) A kolerában elholtak hullái eltakaritása illetőleg temetkezési helyéül a katonai töltény-raktáron alól elvonuló köztér jelöltetik ki.

h) A közvágóhid tisztán tartandó e czélból a gerendák a reátapadt büzös zsir és vértől megtisztitandók, a vashorgok fényesre csiszolandók, a vágóhid terméből a belek tisztitása egyszer mindenkorra eltiltatik. i) … A belváros II-ik negyedében Ujvilág-utcza 336. sz. a. háznál levő, és az egri izr. hitközség tulajdonát képező mészárszékek és a szárnyas állatok vágó helyein, a mennyiben ezen helyekről a nagymennyiségü vér és véres víz az utczai közcsatornába ömlik, a levágatás 8 nap alatt beszüntetendő.

Ezen határozat azonnali végrehajtásával rendőr-kapitány, főorvos, gazdasági felügyelő és Lux József köztisztogatási felügyelő bizatnak meg, miről nevezettek végzésileg értesittetnek…

Eger város Tanácsának 1892. évi augusztus hó 8-án tartott üléséből. Lefévre, h. polgármester.

HEVES ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZMÜVELŐDÉSI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 1903. JULIUS 12.

Telephon.

A távbeszélő ügyében e hó 19-én d. u. 3 órakor a városháza tanácstermében gyülés lesz, melyet Korponay István főszolgabiró fog vezetni. Ez uton hivjuk fel az ügy iránt érdeklődők figyelmét. Ide iktatjuk az előfizetői dijak kivonatát, a járás területén: évi 60 kor., a megye területén évi 120 kor. Hozzá járulás minden egyes távbeszélő után 60 kor. Vonalépités minden egyes huzal részére vezeték felerősitő hely faoszlop 1 K. 60 fill. minden megkezdett 100 méter vezeték 2 kor. 50 fill. A távbeszélő fenntartásáért évi 100 méter hosszuság után 60 fill. fizetendő mely összegért a felügyelet is teljesittetik az állam által.

TISZAFÜRED. TISZAFÜRED ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, SZÉPIRODALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAPJA. 1904.

MÁRZIUS 10.

Megtámadott újságirás.

E lap mult évi október 8-iki számában lett közölve, hogy Oláh Márton milyen módon akart 6 korona állitólagos házbér követelését Kertész Istvánnén behajtani, ez alkalommal felhivtuk a hatóság figyelmét Oláh Márton tüzbiztonság és egészségi szempontból is veszélyes házára. Oláh Márton e czikk miatt megvádolta e lap czikk iróját az egri büntető törvényszéknél sajtó utján elkövetett rágalmazás miatt, azonban számitása balul ütött ki. Folyó hó 5-én volt ugyanis az egri törvényszék vádtanácsa előtt az ügyben a tárgyalás és ekkor a vádtanács dr. Sipos Dezső egri ügyvéd meggyőző érvelései folytán a fenti czikk irójának adott igazat és közérdekből elrendelte a czikkben leirt körülmények valódiságának bizonyitását. Oláh Mártonnak tehát helyt kell állani, a kérdéses czikk folytán a Kertész Istvánnén elkövetett bántalmazásokért az egri törvényszék előtt is.