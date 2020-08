Az utánpótlásképzésnek adhat lendületet az új visontai lőtér

Átadták a példaértékű összefogással megépült visontai lőteret, amely a helyi lövészklub reményei szerint az utánpótlásképzés erős bázisa lesz majd a jövőben.

A járvány miatt késve, most hétvégén adták át a település új, nyolc állásos, teljesen automatizált lőterét, melynek elkészültét az önkormányzat, a Magyar Sportlövő Szövetség és a környékbeli cégek is támogatták. A helyi sportélet hasznos beruházással gazdagodott ezzel, a négy évszakos, modern és biztonságos létesítménnyel. Az átadón kistérségi klubok is képviseltették magukat, a lőteret a megszentelés és a szalagátvágás után versennyel is felavatták.

– Azzal, hogy ez a létesítmény elkészült, korszerű körülmények között lehet edzeni és utánpótlást nevelni – mondta Szarvas László polgármester Visonta új lőterének szombat délelőtti átadóján.

Az eseményen részt vett Sinka László, a Magyar Sportlövő Szövetség főtitkára, és Kéri Attila versenyigazgatója is. A település képviselői is jelen voltak, s a hivatal munkatárai is, akik azon dolgoztak, hogy az esemény megvalósulhasson. A kivitelezés 2019 elején kezdődött, és tavaly befejeződött az összefogásnak hála. A lőteret a Magyar Sportlövő Szövetség tízmillió forinttal támogatta, Visonta önkormányzata pedig négymillióval járult hozzá.

A környező cégek is kivették a részüket az R+R Beton is szakmai segítséget nyújtott, valamint a Xella Magyarország Kft. a falazóelemeket biztosította kedvezményesen, Giczey András, a megyei sportlövő szövetség elnöke, a Mátrai Erőmű korábbi igazgatója földmunkákkal segítette a megépülést. A közreműködők elismeréseket vehettek át tevékenységükért.

Az átadót tavasszal tartották volna meg, azonban a koronavírus keresztül húzta számításaikat. A helyi hagyományokhoz híven a szalagátvágás után a létesítményt megszentelte Balázs atya, a település plébánosa. Belkovics Béla a megyei sportlövő szövetség főtitkára díjakkal, serlegekkel érkezett, s a kistérségi klubok is képviseltették magukat, mivel a lőteret versennyel is felavatták.

A faluvezető Szarvas László egyben a Dózsa György Visontai Lövészklub Egyesület elnöke is. Kérdésünkre elmondta, hogy a most átadott beruházás egy nyolc állásos automata légfegyveres lőtér, mely automatizált és biztonságos.

– Teljes egészében zárt, téliesített, a hideg évszakokban zajló diákolimpiákra is gyakorolhatnak itt. Nagy öröm számunkra, hogy ezzel új lehetőség nyílt a fiatalok képzésére – részletezte.

Év elején Gyöngyösön már megnyitotta kapuit egy tizenöt állásos légfegyveres lőtér, de sok sportesemény maradt el a veszélyhelyzet miatt. Most a visontai sportélet gazdagodott egy létesítménnyel, s várhatóan a környékről is egyre többen látogatnak ide. Az utánpótlás szintjén a sportlövészet fellegvára is lehet a környék. A légfegyveres lövészet önfegyelemre és összpontosításra tanít, s nem csak a kamaszok sportja, hanem olimpiai szám is egyben.

Szarvas László elmondta, visontai lövészklubnak nagy problémája volt, hogy kiöregedőfélben van. Most viszont sok a fiatal érdeklődő, új lehetőség nyílt a képzésükre. A kitartó munka és a segítő szándék meghozta a gyümölcsét: a mai kor követelményeinek megfelelő létesítmény sportrendezvények színhelye is lehet.