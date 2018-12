Az üzletekben és a cukrászdákban is indul a bejgliszezon

Roskadoznak a boltok, cukrászdák polcai a szebbnél szebb bejgliktől, és egyéb karácsonyi finomságoktól. A piacokon pedig több standon is találunk házi diót és mákot, ha magunk sütnénk a kedvelt karácsonyi édességeket. Utánanéztünk, mennyire kell a zsebünkbe nyúlni idén az ünnep kedvenc süteményéért.

A megyei cukrászdákban jellemzően 1500 forintról indul a bejglik ára, amely függ a mérettől, a tölteléktől és az extra kívánságoktól. Lehet például cukormentes vagy teljes kiőrlésű tésztából készült bejglit vásárolni, amelybe akár dupla mennyiségű töltetléket is kérhetünk, csak a fantáziánk, no meg a pénztárcánk szab határt. A cukrászdákban már hosszú az előrendelési lista.

– Azok, akik évek óta nálunk rendelik meg a karácsonyi bejglit, már rutinosak, és leadták a rendeléseiket. De mindig vannak olyanok, akik az utolsó pillanatban ugranak be bejgliért, vagy esetleg habcsókért, mézeskalácsért. Népszerűek a klasszikusok, a mákos, a diós és pár éve a meggyes-mákos bejgli is, de készítünk gesztenyéset és szilvalekváros-diósat is – mondta el portálunknak Marján Sándor. Az egri cukrász hozzátette, vannak, akik Pestről utaznak le hozzájuk bejglit venni, de még Amerikába is küldenek süteményeikből a rokonok hozzátartozóiknak. Erre nagyon büszkék. Aláhúzta, bár ebben az időszakban mindig emelkedik a dió és a mák ára is, ők nem változtattak süteményeik árán, ezzel szeretnék meghálálni visszatérő vendégeik hűségét. Kiemelte, ő pont az ünnep előtti áremelkedés miatt már idejekorán megvette a mákot és a diót is, igaz, utóbbiért egészen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéig kellett mennie, mert a közelben idén nem termett elég dió.

Az áruházakban hatszáz forintért már kapni gyengébb bejgliutánzatokat, a finomabb ünnepi süteményekért azonban az üzletekben általában többet kérnek, mint a cukrászdákban, bár akciók mindenhol vannak. A bejglibe való dió, mák és mazsola most szinte minden üzletben akciós. Egy kilogramm mák a boltokban átlagosan 2500 forintba kerül, de a piacon már 2000 forintért is kapni. Ugyanez igaz a dióra is, míg a boltokban 3000 forint körül mozog kilója, a piacon átlagosan 2000-2600 forintért megtalálható, ráadásul van, akinél még alkudni is tudunk az árból.

A piaci árusok szerint idén kedvezőtlen volt az időjárás a dióra, volt, aki tavaly húsz kilót is termelt eladásra, ám idén csak annyi diója lett, ami épphogy a szűk családnak elég. Egy árus portálunknak elmondta, az sem kedvez nekik, hogy egyre többen keresik a darált diót, de mivel az könnyebben megavasodik, a piacokon ezt nem találni, csak az üzletekben. Aki spórolni akar, az nem is diót, hanem dióízű, ám azt nem tartalmazó diópótló keveréket vesz. Szerencsére egész évben keresik a diót, és a zserbóba is kell, ezért mindig sikerül túladni az eladásra termelt csonthéjason.

