Azbesztügy: az új eljárás is húzódik, hulladékgazdálkodás megsértése a vád

Az Egri Törvényszék két és fél esztendeje hozott a Selyp Invest Kft. ügyvezetőjének ügyében hatályon kívül helyező határozatot, amelyben a Hatvani Járásbíróságot új eljárásra utasította. A héten tartottak ismét tárgyalást.

Hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntett miatt emelt vádat az ügyészség a Selyp Invest Kft. ügyvezetője, S. R. ellen, amint azt korábban már megírtuk. A vádirat arról szól, a terhelt 2011 szeptemberében a társaság nevében 20 millió forintért megvásárolta a lőrinci és a zagyvaszántói ipartelepet, hogy ott logisztikai lerakatot hozzon létre. Ennek érdekében el akarta bontani a területen található épületeket.

Engedélyt kért rá, amit a cége meg is kapott, a határidőt két évben állapították meg. A dokumentumban szigorú előírások szerepeltek arról, hogyan végezzék a bontást, miként tárolják főleg az azbeszttartalmú hulladékokat. A határozat előírta azok elkülönített gyűjtését a bontáskor, s azt is, hogy tartózkodni kell az azbeszttartalmú hulladék szabadtéri tárolásától. Azokat zárt konténerben vagy kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben kell elhelyezni. A bontás befejezését követően a vádlott cégének gondoskodnia kellett az azbesztmentesítésről is.

S. R. a vád szerint átvette 2012. július 11-én a bontási engedélyt. El is kezdte cége a műveleteket, ám az engedélyben megszabott kikötéseket az ügyvezető figyelmen kívül hagyta. Az azbeszthulladékot nem kezelte az egyéb építési törmeléktől külön, azokkal az azbesztet tartalmazó szemetek törötten összekeveredtek, így a területen található valamennyi hulladék veszélyes hulladékká vált. A vádlott nem gondoskodott az így keletkezett veszélyes hulladékoknak a szakhatósági állásfoglalásban előírt tárolásáról, a törmeléket a kiporzás megelőzése érdekében nem takarta le, nem helyezte zárt konténerbe, nem locsolta, holott a bontási engedélyben meghatározott szabályokat ismerte.

A kétéves határidő alatt és azután sem tett eleget az előírt kötelezettségeinek. Így a bontás során keletkezett veszélyes hulladékkal jogellenes tevékenységet folytatott, a megszabott idő leteltét követően pedig engedély nélkül végzett veszélyes hulladékkal hulladékgazdálkodási tevékenységet. Kedden a Hatvani Járásbíróságon immár az új eljárásban tartottak tárgyalást.

El kellett halasztani a tárgyalást

A Hatvani Járásbíróság 2015 novemberében egy év tíz hónap börtönbüntetéssel sújtotta a vádlottat, de annak végrehajtását két évre felfüggesztette. Másodfokon az Egri Törvényszék 2017 januárjában megalapozatlannak ítélte a döntést, s kimondta: „A pakuratároló medence lebontása kapcsán tanúkat kell meghallgatni, tisztázni kell, a vádlott mikor szerzett tudomást arról, hogy az ipartelepen veszélyes hulladék van.” A törvényszék az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasította. A mostani tárgyaláson azonban az idézett tanúk nem jelentek meg, ezért a járásbíróság jövő januárra halasztotta azt. Ha a tanúk meghallgathatók, s az vádhatóságnak nincs újabb indítványa, akkor ismét születhet ítélet első fokon az ügyben.