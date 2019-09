Babaváró támogatás: alaposan fel kell készülni az igénylésre

Július 1-jével elindult a babaváró támogatás, ami Heves megyében is népszerűnek tűnik.

Kedvező feltételekkel lehet hozzájutni a maximum 10 millió forintos szabad felhasználású hitelhez, amely bármelyik magyarországi banknál igényelhető 2022. december 31-ig. A házaspároknak több feltételnek is meg kell felelniük, a legfontosabb, hogy a feleség 18 és 40 év közötti legyen és vagy a nej, vagy a férj legalább három év biztosítási jogviszonnyal rendelkezzen, ami lehet hallgatói jogviszony is.

Mint minden hiteligénylésnél, ennél is ütközhetnek akadályokba az érdeklődők. A bankok eltérő feltételekkel nyújtanak babaváró kölcsönt. Ami az anyagiakat illeti, számít a házaspárok jövedelme s Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) listáján szereplés – amely nyilvántartja a magánszemélyek és vállalkozások összes hitelét – kizáró ok. A hitelbírálatba beletartozik az is, hogy nem lehet olyan betegségük a házastársaknak, ami akadályozhatja őket a gyermekvállalásban.

Ha a családba öt éven belül legalább egy gyermek születik, három évig nem kell a törlesztőrészleteket fizetniük, s a teljes futamidőre jogosulttá válnak a kamatmentes törlesztésre. Ha a második kicsi is világra jön, újabb három évre szünetel a törlesztés, s a tartozás 30 százalékát elengedik. Ha megérkezik a harmadik baba is, akkor a teljes fennmaradó tartozást elengedik – olvasható a csalad.hu-n.

A legjobban azok járnak, akik már várandósan veszik fel a támogatást, s hat éven belül három gyermekkel gyarapszik a család, hiszen nekik egy fillért se kell visszafizetni a 10 millió forintos hitelből.

Anikóék is így tervezik, az egri fiatalasszony és férje első babájukat várják és három gyermeket szeretnének. – De majd az élet eldönti – mondta a boldogságtól ragyogó hölgy. Érdeklődésünkre elárulta, hogy épp az elbírálásra várnak. Ők az OTP Banknál igényelték a hitelt és nagyon meg voltak elégedve az ügyintézéssel, gördülékenyen ment minden.

A pénzintézet kommunikációs osztályától megtudtuk, hogy jelentős az érdeklődés a babaváró kölcsön iránt, indítása óta országosan több mint 10 ezer család igényelte ezt az OTP-nél, a folyósítások száma meghaladta az ötezret. Ami pedig Heves megyét illeti, közel 500 kérelem érkezett, az átlagos hitelösszeg pedig 9,7 millió forint. Előfordul az is, hogy az igénylést visszautasítják, de az eddigi adatok szerint ez megyénkben igen csekély.

A Raiffeisen Bank egri fiókjába személyesen mentünk be, ahol külön sorszámot kapnak a babaváró hitelt felvenni szándékozók. Rövid várakozás után sorra is kerültünk és széles körű tájékoztatást kaptunk. Felkerestük a bank sajtóosztályát is, ahol extrémebb esetekre kérdeztünk rá.

Megtudtuk, az élet néha kiszámíthatatlan, jöhetnek váratlan események. Kíváncsiak voltunk, mi történik különböző sajnálatos esetekben. Ilyen tragédia, ha a kicsi elhalálozik. Ilyenkor teljesítettnek tekinthető a gyermekvállalási kötelezettség, ha az anyaméhben lévő magzat betölti a 12. hetet. A hiteligényléskor ugyebár kizáró ok, ha valaki olyan betegségben szenved, ami kihat a nemzőképességre, de mi van akkor, ha ilyen kór később lép fel? Kiderült, hogy ez esetben be lehet nyújtani a járási hivatalhoz egy méltányossági kérelmet.