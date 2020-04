Bajnokcsapat 1993/94: Recski Ércbányász SE

Harminc év, 30 bajnok, 30 történet. A megyei I. osztályú pontvadászatban 1990-től kezdve aranyérmet szerzett csapatokról szóló visszapillantó sorozatunkat az 1993/94-ben első Recski Ércbányász SE gárdájával folytatjuk.

– Akkor már 41 évesen álltam be a sorba, de egyáltalán nem bántam meg, mert újra nagyszerű futballistákkal játszhattam együtt – emlékezett Bódi József. A recskiek kapitánya párját ritkító módon abban az idényben ötödik megyei I.-es bajnoki címét szerezte meg, előzőleg ugyanis tagja volt az 1976/77-ben, az 1978/79-ben, az 1979/80-ban és az 1989/90-ben első helyen végzett Ércbányásznak is.

– Meggyőződésem, hogy több társamnak, mint például Pápainak, Béresnek vagy éppen Kolozsvárinak magasabb osztályban lett volna a helye. Van összehasonlítási alapom az edzőknél is, akik közül az első recski aranyérmes gárda trénere, Péczely Szabolcs egészen magas szintű tudással bírt. Igaz, a többi szakvezető (Szabó Géza, Várallyay Miklós, Kiss Tibor, Rozsnaki István) is nagyot alkotott azzal, hogy bajnokot faragott az aktuális társaságból. Nekem még szerencsém volt 5000 néző előtt játszani a Vasas, 3000 néző előtt az FTC elleni kupameccsen, de nem voltak ritkák a 1000–1500 drukkert vonzó bajnokik sem. További emlék, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel is sikerült együtt rúgni a labdát egykori recski látogatása során – büszkélkedett Bódi József.

Az 1993/94-es pontvadászat őszi idényében hat csapat két-három ponton belül maradt a tabella első hat helyén. Borzolta a kedélyeket az idény végén, a 87. percben félbeszakadt Recsk–Pétervására mérkőzés utóélete. A szövetség kétszer tárgyalta az ügyet. Végül az elnökség, hasonlóan az elsőfokú döntéshez, a pályán elért eredményt (3–3) hagyta jóvá, azonban a két egyesületre a szurkolói rendbontás miatt kiszabott pénzbüntetés mértékét csökkentették.

A befejezetlen őszi idény után a téli szünetre ilyen állásnál térhettek a csapatok: 1. Selyp 20 pont/13 mérkőzésből, 2. Besenyőtelek (20/13), 3. Pétervására (19/14), a Recsk csak a 6. helyen állt 17 ponttal 13 mérkőzésből. A tavaszi idényben az Ércbányász olyan lendületet vett, hogy a félévet veretlenül végig játszva, 51 ponttal megszerezte a bajnoki címet a Selyp és a Besenyőtelek előtt.

A recskiek a bajnoki címet hazai pályán a 29. fordulóban ünnepelhették a Nagyréde elleni 7–1-es győzelemmel. A Rozsnaki István irányította bajnokcsapatból került ki a gólkirály is a 28 gólos Pápai Zoltán személyében. A Domoszló és a teljesen szétesett Kompolt együttese búcsúzott az osztálytól.

A Recsk bajnokcsapata: Juhász Erik, Répa Csaba (kapusok), Tóth Gábor, Unyatinszki Péter, Bódi József, Bujáki Tibor, Béres Mihály, Pápai Zoltán, Szabó Attila, Kozma Attila, Kolozsvári Imre, Farkas Rudolf, Bolyki Péter, Képes Zoltán, Szabó Lóránt, Csomós Attila. Edző: Rozsnaki István.

Az 1993/94-es végeredmény

1. Recsk 30 23 5 2 87–18 51

2. Selyp 30 21 5 4 78–20 47

3. Besenyőtelek 30 20 6 4 82–24 46

4. Bélapátfalva 30 15 9 6 80–40 39

5. Felsőtárkány 30 13 8 9 57–35 34

6. Heves 30 12 9 9 39–38 33

7. Pétervására 30 12 7 11 65–57 31

8. Poroszló 30 12 7 11 51–54 29

9. Tarnalelesz 30 11 5 14 40–64 27

10. Gyöngyöshalász 30 11 4 11 55–50 26

11. Novaj 30 8 8 14 38–59 24

12. Nagyréde 30 9 5 16 42–71 23

13. Sirok 30 7 7 16 42–53 21

14. Tarnaörs 30 7 5 18 53–85 19

15. Domoszló 30 6 4 20 32–94 16

16. Kompolt 30 1 10 19 24–103 8

Megjegyzés: a Kompolttól 4, a Poroszlótól 2 büntetőpont levonva