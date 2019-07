Baku, a puma jól érzi magát Gyöngyösön (fotók)

Az állatkert legújabb tagja indián nevet kapott.

Nagy a zsivaj a kisállatkertben, amely immár csak méretében mondható kicsinek, mert az állatok számát tekintve évről évre egyre népesebb a felhozatal. Az idén a rézusz makákók és a nagy marák után egy újabb faj érkezett a parkba. A hüllők és a háziállatok mellett többek között oroszlánok, tigrisek, szarvas, teve, láma, zebra és pávián is él a mátraaljai város szélén. Most pedig már egy puma, Baku is az állatkert lakója.

Barczai Henrietta a zoo tulajdonosa elárulja, a név választás nem volt véletlen. – Az Amerikában őshonos ragadozónak mindenképpen indián nevet kerestünk. Baku három és fél éves és egy szlovákiai nagymacska központból érkezett. Terveink szerint először a leopárdot szerettük volna bemutatni, ám mivel a puma túlszaporodás miatt feleslegesnek bizonyult az eredeti tartóhelyén, így őt hamarabb el tudtuk hozni. Reméljük még az idén, de legkésőbb jövő tavasszal már párt is kap, ám ahhoz a nagyobb kifutót még el kell készítenünk – magyarázta az állatkert vezetője.

A legújabb jövevény látszólag igen aktív. A kifutójában fel, s alá sétál, nézelődik – mint kiderült –, könnyen megszokta a helyet. A látogatók pedig gyakran elidőznek előtte. Nyerítés, bőgés és mekegés is felváltva hallatszik vidám gyerekhangokkal vegyülve. Barczai Henrietta elmondta, már évek óta hagyomány, hogy a parkban táborozást szerveznek, a héten ez már a negyedik turnusuk és a tapasztalat szerint a gyerekek legnagyobb kedvence még mindig a nyuszik ketrece, ahová szabadon be lehet menni megsimogatni a tapsifüleseket.