Bandérium megy a királyig

EGRI HIRADÓ. HETENKÉNT KÉTSZER MEGJELENŐ POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP. 1896. DECZEMBER 15.

Vinczellériskola Egerben.

Szőllős gazdáink nagyon is érzik a szőlőültetéseknél, hogy a munkások nem igazán értenek az uj szakszerű ültetési módhoz, de nemcsak, még az oltásban is nagyon járatlanok, a mi természetesen igen megneheziti a szőlőtelepitést, mivel vagy más vidékről kell hozni hozzáértő embereket, a mi, természetesen, tetemesebb kiadással jár, vagy avatatlan kezekre kell bizni telepeiket. Ezen a helyzeten akar segiteni az egri hegyközség, mely a képviselőtestülettel egyetemben felirt a földmivelésügyi miniszterhez, hogy városunkban vinczellériskolát létesitsen. Ez nemcsak méltányos, de jogos kérelem is, mert míg más, kevésbé bortermelő vidéken, a kormány gondoskodott arról, hogy az uj szőlő telepitésben szakszerű oktatást nyerjenek az azzal foglalkozók, addig nálunk, mely pedig, mondhatni, hogy az ország legkiterjedtebb és legnevesebb szőlőtermelő vidéke, ez ügyben semmi sem történt, a mivel elősegitetnék szőlőkulturánk fejesztése. A földmivelésügyi minisztériumban is érzik már, hogy Egert, azért mert ellenzéki, ily rútúl hátrahagyni nem lehet, s kell valamit tenni, hogy szőlőmüvelésünk fejesztessék, mert az nem annyira lokális, mint országos érdek, hogy ezer, meg ezer gazda helyzete javittassék. Igy a hegyközség felirati kérelme folytán, mint értesülünk, a földmivelésügyi kormány kilátásba helyezte, hogy Egerben vinzellériskolát állit, mely még a jövő év folyamán megkezdi müködését. Az uj iskolát egyelőre 20 tanuló számára rendezik be.

HEVESVÁRMEGYEI HIRLAP. POLITKAI ÉS VEGYESTARTALMÚ LAP. 1905. JANUÁR 29.

Irodalom és művészet: szinészet Egerben.

Váljunk el. Hosszu szünet után, szinte kissé meglepetésszerüen rándult át hozzánk tegnap a szintársulat. Ennek ez előzetes értesités hiányának tulajdonitjuk jórészt, hogy még a vendégszereplő Festetich grófné fellépte sem tudott egészen telt házat vonzani, bár a földszinti széksorok igy is eléggé megteltek. Sardou Viktor elmés vigjátékát elevenitették föl szinészeink jó előadásban. A válni akaró feleséget (Cyprienne) játszotta a vendégművésznő. Alakitásán meglátszott a szinpadi rutin és az, hogy már nem először játszotta a szerepet. Finoman átgondolva, átdolgozva, kiszinezve s a legapróbb nüanszokat is kidomboritva ábrázolta az ideges, szeszélyes asszonyt, az asszonyok örök mintaképét, kit a kiváncsiság hatalma csaknem a bünbe sodor. Játékát számtalanszor megtapsolták s felvonások után ötször hatszor hivták a lámpák elé. Partnere (a férj szerepében) Gáthy volt, kinek alakitását szintén rokonszenvesen fogadta a publikum. Gere Zsiga (Adhemar) egyszerü, keresetlen játékával bőven rászolgált a kapott tapsokra. Sokat mulatott a közönség Czakó mókázásán is. Rogoz Imre szemtelen komornyikjának és Harmath Zseni komornájának páros jelenetei a nyilt színen tapsot arattak. Hozzájárultak még az előadás sikeréhez: Balázsy Sándor és Tubay Margit.

Ma este Romeo és Juliát adják, ugyancsak Festetich grófné vendégfölléptével.

A közönség érdekében volna még egy megjegyzésünk: jó volna, ha a fűtés előtt szellőztetnék a szinházat, mert alighanem az volt az oka, hogy az este valami átható szag, fülledt levegő nehezedett rá a nézőtérre.

FRICI. HUMORISZTIKUS HETILAP. 1876. APRIL 23.

Legújabb hír!

A szomorú események után, Gyöngyös város képviselő-testülete egy küldöttséget menesztett Tisza Kálmánhoz, mely küldöttség „fő-fő-díszpolgári” oklevelet adván át a cabinet elnökének, határtalan bizalmat és elismerést fog nyilvánítani a kormány eddigi működése felett. Hogy ha ez sem fog használni, s a törvényszék mindennek dacára Gyöngyösről masírozni fog; – csak egy mód van a gyöngyösiek megmentésére, melyet ők végső esetre tartogatnak, – Nevezetesen: a város szamár-méneséből a legszebb, s így a legnagyobb címerű 13 darabot kiválasztván, azokra 12 gyöngyösi polgárt ültetve, élükön Vámos-Györk megyekerekítő nagy fiával Kovács Lacival, e szamaras bandérium „Inkább felmegy a királyig,/ Megmozgatva minden követ;/ Ámde a szép törvényszéket,/ Nem engedi, nem halálig!”

Azonban ha ez sem használ! úgy valósítani fogják e dal két végső sorát a póruljárt gyöngyösiek: „Sok Gyöngyösön a juh,/ Legelöl a csacsi,/ Nem lesz követünk/ Többé Kovács Laci!!”