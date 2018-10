Bántóan sok a szemét és a gaz a vasúti területeken

Az állami vasúttársaság felveszi a kesztyűt az ­illegális szemetelőkkel szemben. Ugyanakkor – állítják – a MÁV a saját területét rendben tartja.

A közelmúltban háromszázmillió forint értékű keretszerződést írt alá a MÁV a vasúti területeken létrejött illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében. A jogellenesen keletkező hulladéktömeg gyors elszállításán túl a vasúttársaság a környezettudatos magatartás fontosságára hívja fel a figyelmet és aktívan részt vesz az illegális szemételhelyezés megszüntetése érdekében szükséges jogszabály-módosítások előkészítésében.

Felszámolják a szeméthegyeket

A napokban aláírt keretszerződés az egész ország területén lehetőséget nyújt arra, hogy a vállalat gyorsan reagálhasson, és a keletkező hulladékhalmokat rövid időn belül elszállíthassa. A keretmegállapodás összege 300 millió forint, amely a MÁV területi igazgatóságaihoz igazítottan biztosít lehetőséget a kisebb szemétlerakatok felszámolására. A 2+1 éves egyezség legfeljebb a keret kimerüléséig tart. A nagyobb illegális hulladékhalmok felszámolását továbbra is egyedi közbeszerzési eljárással intézi a vasúttársaság, és a jelentősebb hulladéklerakatokra – amelyek esetenként több ezer köbméter szeméthalmot jelentenek – önálló eljárásrend vonatkozik.

Alapvetően a tulajdonosé a felelősség, de…

A jelenlegi jogszabályok szerint az ingatlan tulajdonosa felelős a területén található hulladékért, de – mint a vasúttársaság illetékesei hangsúlyozzák – a vasúti területeken és a nyílt pálya közelében található illegális szemétlerakók nem a MÁV tevékenységéből származnak. A több tízezer köbméterre tehető hulladékmennyiség főként lakossági, kommunális hulladékból, használt műszaki cikkekből, építési törmelékből és zöldhulladékból tevődik össze.

A vasúttársaság tavaly 165 millió forintot költött az illegális szeméthalmok felszámolására, s ebből az összegből országszerte csaknem kilencezer tonna hulladékot szállíttattak el a vasúti területekről. Érdekesség: a legnagyobb illegális­ hulladéklerakó a budapesti Rákospalota úti volt, ahol 4666 tonna szemét elszállításáról kellett gondoskodni.

Együttműködve lehet csakis eredményes

A vasúttársaság ­elkészítette az illegális hulladékhalmok felszámolásáról szóló stratégiáját, jelenleg is több helyszínen folynak előkészítő felmérések, valamint beszerzési és közbeszerzési eljárások. Ezenkívül a MÁV főtámogatói részvételével a tavaly ősszel megtartott Ökoindustria kiállításon munkacsoport létrehozását is kezdeményezték a helyzet kezelése érdekében.

A munkacsoport vezetésével várhatóan még októberben elkezdődnek azok a szélesebb körű egyeztetések, amelyek a szükséges jogszabály-módosítási csomagot és az illegális hulladéklerakás megelőzésére, felszámolására vonatkozó akciótervet készítik elő. Ám hangsúlyozzák azt is, hogy látványos eredményt csak tudatosabb társadalom és tudatosabb lakóközösség közreműködésével lehet elérni.

A környezet megóvása, a vasúti terület tisztítása értelemszerűen a vasúttársaság fontos feladata, ez azonban mindaddig szélmalomharc marad, amíg vannak olyanok, akik nem tartják be a szabályokat – nyomatékosítják a MÁV illetékesei.

Rendszeresen végeznek gyomirtást

Tény, hogy sokan hordják ille­gálisan a hulladékot a vasúti területekre. Mások arra panaszkodnak, hogy a vasúttársaság nem fordít kellő figyelmet az állomások, pályaszakaszok környezetének rendbetételére. E felvetésünkre a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága közölte: az egri, valamint a Maklár, Eger-­Rendező, Eger-Felnémet, Mónosbél, Szilvásvárad állomásokon negyedévente legalább egyszer kaszáltak. Kiemelt helyen szerepelt az egervári állomás környezetének rendben tartása is. A Füzesabony–Eger és Eger–Szilvásvárad vonalon gyomirtóvonat végezte el a pálya ­menti gaz irtását. Kál-Kápolnán a fűkaszálást és a vágányok gépi gyomirtását végezték el. A gyöngyösi állomáson szeptember 4-én volt komplett fűkaszálás, míg október elején Vámosgyörkön és Gyöngyösön gyomirtószerelvény dolgozott.