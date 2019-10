Befejeződött a szüret Heves borvidékein, a minőségre idén sem lehet panasz

Október utolsó ­harmadára befejeződött a szüret megyénk két borvidékén. A szakemberek szerint minőségben­ szép évjárat a 2019-es, ugyanakkor a termés mennyisége legalább 30 százalékkal az átlag alatt maradt. A kisebb mennyiség azt is jelenti, hogy a felvásárlók – igaz nyomott áron – meg is vették az idei termést.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A szüret a Mátrai borvidéken lényegében befejeződött – tudtuk meg a borvidék hegyközségi tanácsának elnökétől, Kovács Zitától. Szerinte talán még egy-két olyan terület lehet, ahol kései szüretelésre kint vannak még szőlők.

– A kezdeti riadalom, amit a felvásárlók is okoztak, mert felvetődött, hogy egyes fajtákra egyáltalán nem tartanak igényt, elmúlt. Szeptember közepén a helyzet átfordult, s ekkorra kiderült, hogy mindenre szükség van, és minden felvásárló elkezdett érdeklődni a szőlők után. De ettől én egyáltalán nem vagyok boldog. Azért nem maradt kint termés, mert nagyon kevés szőlő volt – mondta a hegyközségi tanács elnöke.

A felvásárlói érdeklődés viszont nem vonta magával az árak emelkedését. Abszolút nyomott áron, hatvan és nyolcvan forint között vették a termés kilogrammját. Nagyon különleges esetekben, például Irsai Olivérnél lehetett csak 90 forintot elérni. A szakember szerint nem a tavalyihoz mérve, hiszen 2018-ban rekordtermés volt, hanem az előzetes termésbecsléshez viszonyítva, harminc százalékkal biztosan kevesebb termett idén.

– Saját tapasztalatom szerint is elképesztően sok szőlő volt most is a tőkén, de az augusztusi, sőt még a szeptemberi nagy meleg légköri aszály miatt is (nem kaptunk elég csapadékot) nem lett súlya a fürtöknek. Hál’ istennek nem panaszkodhatok ugyanakkor a borok minőségére. Már nagyon sok újbor elkészült és folyamatosan erjednek ki, s ezek alapján tudható, hogy nagyon szép évjárat lesz az idei – mondta Kovács Zita.

A szakember úgy látja: sok év átlagában azért már megállapítható, hogy a nyár mindig nagyon megviseli a szőlőt. Ideje lesz elkezdeni kollektíven gondolkodni mindenkinek, hogy akár egy csepegtetőrendszer segítségével, megoldják az öntözést. A nyugat-európai szőlőterületekhez képest így is technológiában eléggé el vagyunk maradva.

– Ott, Olaszországban, Franciaországban, mindenhol használják már az öntözéses rendszert még a szőlő esetében is. Ránk nézve, akik alapvetően egy fehérboros borvidék vagyunk, itt ilyen melegben elkezdenek égni a savak, nem tud koncentrálódni a cukor. Ha így marad az idő, márpedig nagyon úgy néz ki, akkor valami lépést muszáj lesz tenni – tette hozzá az elnök.