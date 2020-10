Befejezte Egercsehi belterületén az útfelújítást a HE-DO Kft.

A 25-ös számú főút Kerecsend–Eger–Bánréve főút Egercsehi átkelési szakasza hazai forrásból, nettó 301 millió 849 ezer 595 forintból újult meg.

A 25-ös számú főút Kerecsend-Eger-Bánréve másodrendű főút 34+940-37+230 kilométerszelvény közötti szakaszának burkolatfelújítására a Magyar Közút Nonprofit Zrt. írta ki a közbeszerzési eljárást, amit a HE-DO Kft. és a KM Építő Kft. alkotta konzorcium nyert el. A 2290 méter hosszú szakaszon a kátyús burkolat új aszfaltréteget kapott, a csapadékvíz-elvezető árkokat és a járdákat pedig rendbe tették a szakemberek.A HE-DO Kft. a munkaterület átadás-átvétele után 2020. május 5-én kezdte el a kivitelezést és augusztus 28-án fejezte be a munkát – írja honlapján a Kft.

– A kivitelezésre a munkaterület átadástól számítva 100 napunk volt, az azt követő 15 nap alatt pedig lezártuk a műszaki átadás-átvételt. Az érintett burkolat profilmarását és a tönkrement pályaszerkezet cseréjét követően az út megerősítését majdnem a teljes szakaszon kétrétegű aszfalt bedolgozással értük el. Szükség volt a vízelvezetés felújítására is, amit zárt és nyílt csapadékcsatorna-, víznyelők-, homokfogók-, és burkolt árkok megújításával oldottunk meg. A szakaszon levő két híd és az itt található 4 buszmegálló felújítása is megtörtént. Egercsehi belterületén megújult a tönkrement kétoldali járda is, amelyen a gyalogosok immár biztonságosan tudnak közlekedni – számolt be a felújítás részleteiről Pintér Gábor, a HE-DO Kft. projektvezetője.

A 25-ös számú Kerecsend–Eger–Bánréve főút Egercsehi átkelési szakasza hazai forrásból, nettó 301 millió 849 ezer 595 forintból újult meg.