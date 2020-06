Befogják Süveget, a selypi közkecskét

Legalább két éve él a volt cementgyár romjai között egy bakkecske, ami helyi látványosságnak számít a környéken.

Az autósok meg-megállnak, hogy megnézzék az épületmaradványok tetejére felmászó vagy az árok partján legelésző nagy testű, szakállas, fekete-fehér foltos állatot. Az egyik lokálpatrióta portálon szavazást is rendeztek, aminek eredménye alapján a jószág – az egykor volt cukorgyártásra emlékezve – a Süveg elnevezést kapta.

A kecske azonban mostanság elszemtelenedett. Sem az emberek, sem a járművek, sem az arra sétáltatott kutyák nem zavarják, mi több, már a lakótelep udvaraira is bemerészkedik. A gyerekek, de a felnőttek is tartanak az óriási szarvaktól, s féltik a kerteket is, ezért gondolják úgy, hogy be kellene fogatni, s biztonságos helyre szállíttatni a négylábút. Felvették a kapcsolatot Tímár Dáviddal, a hatvani Vadaspark vezetőjével, aki készségesen megígérte, hogy a napokban szakembereket biztosít a befogáshoz, továbbá Süveg elhelyezéséről is gondoskodik egy közeli „farmon”„.