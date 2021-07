Beindulhat végre az igazi strandszezon Heves megyében is

A forró nyári napokon a legtöbben a hűsítő vízpartra vágynak, július 3-ától pedig védettségi igazolvány nélkül bárki megteheti, hogy csobbanjon valamelyik strandon vagy tó partján.

Beköszöntött az igazi nyár, és úgy tűnik, a strandszezon is beindul, amire az utóbbi hetek forrósága még jobb ráerősített. A koronavírus-járvány azonban érezteti a negatív hatását.

– A forgalmunk még mindig elmarad a járvány előtti időszakhoz képest, de bizakodunk benne, hogy a jó idő megmarad, és ez víz közelébe vonzza majd az embereket. Reméljük, hogy az augusztusi szabadságolások alatt sokan választják városunkat, illetve a fürdőt is – fogalmazott Bíró Kata, az Egri Termál- és Strandfürdő kommunikációs asszisztense.

Elmondta, hogy beindulni látszik a szezon mind időjárás tekintetében, mind a vendégforgalomban. Érezhetően megugrott a fürdőzők száma az elmúlt hétvégéken. A látogatószámról elárulta, hogy péntektől vasárnapig vannak többen, s átlagosan 1500–2000-en látogatják a fürdőt.

– A strandon a fürdőzők száma 2019-ben 269 ezer volt, mely tavaly lecsökkent 158 ezerre. Az értékesítési bevétel a 2019-es 437 millió forintról 2020-ban 236 millió forintra apadt, ez 46 százalékos bevételkiesést jelentett. Idén július elejétől beszélhetünk némi javulásról, de még mindig hiányoznak a külföldi vendégek.

Csak hogy érzékeltessük: 2019 első félévében 137 millió volt a jegypénztári forgalom. Ez a tavalyi első félévre lecsökkent 36 millió forintra, az idei első hat hónapban pedig 39 millió forint lett az eredményünk – részletezte. Hozzátette, a május 14-ei nyitást követően inkább az Egerben lakók vették igénybe a szolgáltatásaikat. Július 3-tól, ahogy elértük az 5,5 millió beoltott számot, már nem kell a védettségi igazolvány, ezzel együtt megváltozott a fürdőzők összetétele is, egyre többen érkeznek más városokból is. Láthatóan sokan használnak a szállodában kapott strandjegyet, és hallhatunk külföldi szót is a strandon.

– Itt a főszezon, és lehet érezni, nő a vendégek vonzalma a víz iránt. Hétköznap a családok jönnek inkább, de amint enyhül egy kicsit a hőség, a kerékpáros turisták is megérkeznek. Hétvégén sok helyi vagy a faluban pihenő vendég látogatja a strandot – számolt be lapunknak Kücsön Gyula, a sarudi Kalandpart üzemeltetője. Szavai szerint a hétvégék eddig erősebbek voltak a hétköznapoknál, ám e héttől már egyre többen vannak a munkanapokon is a strandon.

– Bízunk benne, hogy tovább erősödik a látogatottság, jó szezont várunk ezen a nyáron is – fogalmazott.

A Bükkszéki Termálfürdőben a kánikulai napokon egyre több vendég fordult meg, azonban ez nem jelent igazi áttörést – tudtuk meg Sági Ferenc polgármestertől. Érdeklődésünkre elmondta, a forgalom most sem közelíti meg a járvány előtti időszakét. Mindenképp érzékelhető a javulás, ami főként annak köszönhető, hogy védettségi kártya nélkül is lehet belépőt váltani. Sajnálatos, hogy a szlovák és a lengyel vendégek változatlanul kevesen érkeznek, mivel a járványügyi szabályok szigorúak, s a határátlépés sem egyszerű. Abban bíznak, hogy a nyár második felében többen is ezt a fürdőt választják.