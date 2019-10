Beköszöntött a hűvös időjárás – indulhat a D-vitamin rendszeres pótlása

A hűvösebb, őszi napok miatt ugrásszerűen megnő a felső légúti megbetegedések aránya. A háziorvosi rendelők is megtelnek köhécselő, orrot fújó felnőttekkel, gyerekekkel. Az alapkérdés: vírusos vagy bakteriális fertőzésről van szó? Ennek eldöntését bízzuk az orvosra! Ilyentájt az elhúzódó fertőzéses betegségeknél rendre felmerül, hogyan lehet hatékonyan csökkenteni a kellemetlen tüneteket, illetve mikor indokolt antibiotikumot szedni a panaszainkra.

Kérdéseinkre dr. Kristofori György siroki háziorvos válaszolt. Elmondta, hogy megfázás nem létezik, a nátha vírusos fertőzés. Torokkaparással kezdődik, száraz, majd hurutos köhögéssel folytatódik, fejfájás és 38 fok körüli láz lehet a kísérője. A régiek tapasztalatból tudták, hogy a gyors és hatékony gyó­gyuláshoz pihenésre, ágynyugalomra, sok folyadékra van szükség, s akkor egy hét alatt szűnnek a panaszok. Ma azonban az emberek bekapnak néhány vitamint, megisznak egy nátha elleni italport, és ugyanúgy dolgoznak tovább, mintha mi sem történt volna. Ez az oka a tünetek elhúzódásának. Ha egy hét, tíz nap után nem enyhülnek, s az orrváladék sárgás-zöldesre vált, akkor bizony fel kell keresni a háziorvost, aki felírhatja az antibiotikumos kezelést.

Évről évre visszatér a feleslegesen szedett antibiotikumok témaköre. Sokszor a beteg, a mielőbbi gyógyulás reményében, azonnal szedné az orvosságot, akkor is, ha nem muszáj. Más esetekben viszont, amikor valóban szükség lenne rá, éppen a beteg tiltakozik hevesen ellene, és nem veszi be a felírt gyógyszert.

Gyakran kérdezik, hogy mi alapján lehet eldönteni, valóban szükség van-e antibiotikumra? Dr. Kristofori György hangsúlyozta, hiába gondolják sokan, hogy ha az első tünetek megjelenésekor azonnal szedni kezdik az antibiotikum-készítményeket, akkor a tüneteik hamarabb elmúlnak. A torokfájást ugyan okozhatják baktériumok is, de az esetek legnagyobb részében vírusok állnak a háttérben. Annak eldöntését, hogy esetünkben mi okozza a tüneteket, bízzuk a kezelőorvosra! Az antibiotikum csak a bakteriális fertőzés esetén hatásos, a vírusokra nem hat. Általában elmondható, hogy amíg az orrfolyás áttetsző, vízszerű, addig vírusok okozzák a bajt, ha azonban sűrű sárgás-zöldes váladék ürül, feltehetően bakteriális fertőzésről van szó. Ha megbetegszünk, kerüljük a közösséget!

Itt az ideje az immunerősítésnek is! Ez azonban nem megy egyik napról a másikra. Egészséges táplálkozással, sok mozgással, helyes életmóddal sokkal jobbak az esélyeink a kórokkal szemben. Étrendünkben rendszeresen szerepeljenek idényzöldségek, gyümölcsök, sok folyadék, megfelelő mennyiségű vitamin és ásványi anyag. Ezek a komplex vitaminkészítményekben megvannak. Októbertől egyre kevesebb a napsütéses órák száma, tehát épp ideje megtámogatni a szervezetet a rendszeres D-vitamin-pótlással. Bár az elmúlt években egyre több fórumon jelent meg ennek fontossága, még mindig kevesen alkalmazzák ezt a létfontosságú vitamint.

D-vitamin csecsemőnek, aggastyánnak

Portálunk állandó tanácsadója azt mondja, alapvitaminról van szó, amelyre minden korosztálynak szüksége van a csecsemőtől az aggastyánig. Felnőtteknek naponta 2–3 ezer nemzetközi egységnyi (NE) D-vitamint javasolnak az orvosok. A túlsúlyosaknak ennél nagyobb dózist. A D-vitaminra szüksége van a csontozatunknak, a fogainknak, de a cukorbetegségben, magas vérnyomás, gyomorbaj miatt szenvedőknek is rendkívül fontos. A várandós édesanyáknak létfontosságú, mivel fantasztikus az immunerősítő hatása, számos betegség kivédhető a rendszeres szedésével. A csecsemőknek, kisgyermekeknek is ajánlott a napi ezer NE D-vitamin-pótlás. Télen a kedélyállapotunkat is jelentősen befolyásolhatja. Mivel zsírban oldódó vitamin, érdemes étkezés közben bevenni. Az influenzás időszakokban elengedhetetlen a pótlása.