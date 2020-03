Belterületi utak, járdák felújítására is pályáznának Újlőrincfalván

Még nem ismert és nem is tervezhető a koronavírus-járvány önkormányzati költségvetésre gyakorolt hatása. Ettől függetlenül a falvakban megy tovább az élet, s kitűzték az idei célokat is.

Újlőrincfalva önkormányzata a legutóbbi ülésén elfogadta az idei költségvetést, amely 82 millió 763 ezer forint. Ez tartalmazza a falugondnoki szolgálat és a Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás költségvetését is – jelentette be Zsebe Zsolt polgármester. Ismertette, hogy idén is indul a Start munkaprogram. Közfoglalkoztatásra is lehetőség van, igaz, csökkentett létszámmal.

– Tavaly elindult az Óhalászi-szigeten megvalósítandó turisztikai beruházás. A megvalósíthatósági tanulmány és a látvány-, illetve koncepcióterv elkészült, a projekt első szakaszát lezártuk. Idén várjuk, hogy a támogatási összeget biztosító Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.-vel megtárgyalhassuk a második szakaszt. Ezután elkészülnek a kiviteli tervek, beszerezzük az engedélyeket, és a közbeszerzés után kiválasztjuk a kivitelezőket – mondta, hozzátéve, további fejlesztés is megvalósulna a faluban a Magyar Falu Program keretében. Pályáznának belterületi utak, járdák, a ravatalozó felújítására és urnafalak építésére.

– A polgármesteri programban megvalósítandó feladat a Fő út két oldalán lévő, állami tulajdonú terület megvásárlása is, de ehhez jelenleg nincs anyagi forrás. Amint ez a terület az önkormányzat tulajdonába kerül, pályázatot nyújtunk be útfelújításra és járdaépítésre is – részletezte a községvezető.

A tenki képviselő-testület is elfogadta az ez évi költségvetést, amelynek a főösszege 270 millió 942 ezer forint – tájékoztatott Szopkó Tamás polgármester. Közölte, hogy a járvány önkormányzatot terhelő anyagi terhei még nem ismertek és nem is tervezhetők, ezért ennek a büdzsére gyakorolt hatása kérdéses.

– Az egészségügyi ellátás zavartalan, az érvénybe léptetett szabályok szerint megy a rendelés a háziorvosnál – magyarázta a község első embere. – A védőnő is minimálisra csökkentette a személyes találkozást igénylő tanácsadást, s tartja a kapcsolatot telefonon és elektronikus úton a várandós és kisgyermekes anyukákkal. A Szent Imre Katolikus Általános Iskolában elindult az online oktatás. Az óvodát nem zártuk be, néhány gyermeket visznek be, akiknek a szülei dolgoznak, és nem tudják megoldani a nappali felügyeletet. Az idősebb tenkieknek az önkormányzat felajánlotta a segítségét bevásárlásban, a gyógyszerkiváltásban. Páran már éltek is a lehetőséggel, de a többség családtagokkal, ismerősökkel oldja meg. A gyerekétkeztetés megoldott, a szociális ellátás is zavartalan. A polgárőrség tagjai nagy figyelmet fordítanak az esetlegesen megjelenő, járványveszélyre hivatkozó csalókra. A rendőrséggel együttműködve próbáljuk megakadályozni a bűncselekményeket.