Betegség esetén jobb otthon maradni

Az utóbbi hetekben megsokszorozódott a náthás megbetegedések száma, a hirtelen beköszöntött hideg sokak szervezetét megviseli. Ideje nekilátni a vitaminpótlásnak, és a higiénére is nagyobb hangsúlyt kell fektetni.

– Még nem extrém módon, de már emelkedett a felső légúti, hurutos problémával hozzám fordulók száma, a legtöbben náthával küzdenek, jellemzően a 30 és 45 év közötti betegeim – árulta el portálunknak dr. Horváth Gábor. Az egri háziorvos aláhúzta, a hideg időre elsősorban vitaminokkal, megfelelő étkezéssel és folyadékpótlással lehet készülni.

– Sokaknak csökken az ősz beköszöntével a szomjúságérzete, pedig ebben az időszakban is fontos a megfelelő folyadékpótlás a szervezet számára. Én mindenképpen javasolni szoktam a D- és C-vitamin fokozott pótlását, és multivitamint is tanácsos szedni – hangsúlyozta a doktor. Kiemelte, érdemes a háziorvosoknál már a különféle védőoltásokról is érdeklődni, különösen azok számára, akik valamilyen krónikus betegségtől szenvednek, hiszen jobb megelőzni a bajt.

Torokfertőtlenítőt keresnek

A patikusoknál is több beteg jelentkezik ilyenkor, fellendült a torokfertőtlenítők utáni kereslet, és a forró italporok is népszerűek. Ezenfelül vitaminokból is több fogy, a legtöbben a C- és D-vitamint keresik, de a multivitaminok is kelendőek.

– Sokan jönnek enyhébb náthával, általában vény nélkül kapható termékeket kérnek, orrcseppeket, torokfertőtlenítőt, megfázás elleni tabletát vagy italport. Javasolni szoktuk ilyenkor plusz C-vitamin fogyasztását is, és olyanok is akadnak, akik valamilyen gyógyteát kérnek – árulta el egy egri patikus. Hozzátette, szerencsére még kevesen vannak, akiknek antibiotikumot kell szedniük, a komolyabb megbetegedési hullám még várat magára.

Horváth Gábor aláhúzta, aki beteg, annak mindenképpen otthoni pihenést javasol, még akkor is, ha nem nagy a baj, hogy ne fertőzze tovább a közösségét. Mint mondta, nátha, enyhe megfázás esetén nem érdemes rögtön antibiotikumot, gyógyszert kérni, néhány nap pihenés, a fokozott folyadékbevitel és a vitaminpótlás is megteszi a hatását. Emellett érdemes a személyes higiénére is nagyobb hangsúlyt fektetni, többször kezet mosni, és egyszer használatos, eldobható zsebkendőket használni.

Nagyanyáink hasznos tanácsai

Aki semmiképpen sem szeretne gyógyszereket szedni, annak érdemes a legegyszerűbb, természetes praktikákat kipróbálni, amelyekre már nagyanyáink is esküdöztek. Ezek közül a legfontosabb az ágynyugalom, amihez meleg mézes-citromos tea dukál, de semmiképpen sem forró, mert az elpusztítja a mézben és a citromban található fontos vitaminokat, ásványi anyagokat. Emellett tápláló, vitamindús ételek fogyasztása ajánlott, érdemes minden étkezésnél valamilyen zöldséget, gyümölcsöt is fogyasztani.

A mézbe kevert, aprított fokhagyma remek immunerősítő, betegség esetén pedig napi többszöri fogyasztása segít lerövidíteni a lábadozási időt.