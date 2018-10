Betolakodó a lakásban

Ellepték a sajtót a poloskák, konstatáltam a napokban.

Szerencsére, ami mással előfordulhat, velünk biztosan nem, hát azzal a nyugodt tudattal lapoztam el az újságot, hogy a poloskatémát egyszer s mindenkorra a két lap közé zártam. Lelki békém töretlen is maradt egészen addig, amíg az invazív faj első, ellenszenves kis példányát fel nem fedeztem a lakásban. Tegnap, az esti órákban történt ez, és bár azonnal likvidáltam a betolakodót, nyomaszt a gondolat, hogy a bogárpereputty máris bosszút forral. Ennél már az is jobb, ha lehallgatják az embert – népszerű felvetés, de kinek lesz elég türelme, ha az én poloskám pont a hangszertokba talált be?

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock

