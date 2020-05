Betonoztak, jelenleg pedig restaurálják az egri bazilikát

Régóta várt és tervezett beruházás indult el, tavaly szeptemberben ugyanis elkezdődött az egri bazilika felújítása. Jelenleg a nagy lépcsőt alakítják ki, a betonozás már megtörtént.

Jelenleg a nagy lépcsőt alakítják ki a bazilikánál, már megtörtént a betonozás, most a megfelelő kivitelezőt keresik a burkoláshoz, aki a körmeneti út munkálatait is végzi – mondta Rudolf Mihály építész. Már a restaurátorok is elkezdtek dolgozni, a bazilika belső terét felállványozták, így megkezdődhet a freskók restaurálása.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Rudolf Mihály, a Hadas Építész Kft. vezetőjének tervei alapján az Érseki Vagyonkezelő Központ rendelte meg a munkálatokat. Rudolf Mihálytól mint akkor megtudtuk, a munkálatok két ütemben valósulnak meg és várhatóan három évig tartanak.