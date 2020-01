Birkaügytől hangos az ivószoba

Vajon miről írtak egykor a megyénkben megjelent újságok? Mi foglalkoztatta leginkább az akkori olvasókat? Ha választ akar kapni mai kedves lapforgatónk, akkor kérjük, kövesse figyelemmel hetente megjelenő sorozatunkat, amelyben régi lapok írásait idézzük fel.

HATVANI HÍRLAP. TÁRSADALMI HETILAP. 1901. SZEPTEMBER 29.

Hatvan szépül.

Önkéntelenül is ezt kell mondania annak, ki váro­sunkba érkezik néhány évi távollét után. Ez évben különösen sok történt a köztisztaság és szépészet szempontjából. A várároknak rendes kőhidakkal való ellátása, a Kossuth térnek befásítása, a rajta keresztülvezető kő út elkészítése, mindmegannyi jelei a városnak fejlesztésére irányuló helyes érzéknek és jóakaratú hajlamnak. Igaz, hogy a legelső feltétele a köztisztaságnak a járdák elkészítése volna, fájlaljuk is eléggé, hogy késik. Ha az őszt nem foglalja le a megindult és most javában folyó választási küzdelem, úgy még ez év őszén elkészültek volna járdáink, így azonban tavaszra marad. Még akkor sem lesz oly késő, de akkor aztán meg kell lennie. Különösen kiemelkedik fejlődő városunkban a Kossuth tér szépsége. A gyönyörűen, nagy áldozatok árán restaurált kastély, a prépost lak, s a többi e téren lévő magánházak is új mezt öltöttek. A Deutsch család sokban hozzájárult terünk széppé tételéhez abban is, hogy a tulajdonát képező nagy sörház és összes tartozékainak teljes renoválását határozva el, a munka kivitelét már meg is kezdették, s az a házsor, mely mintegy eléktelenítette elhanyagolt külsejével főterünket, most díszes külsőt nyer. Szíves örömmel számolunk be csaknem minden alkalommal városunkban folyó újításokról, haladásokról, hogy ezzel mintegy állandó kisérői legyünk, a nyilvánosság bevonásával minden olyan törekvésnek, mely akár a köz, akár a magánosok részéről városunk előnyeire szolgál.

HEVES ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 1903. DECZEMBER 6.

A Mikola könyvtár.

Az irodalomnak egy lelkes és hozzáértő barátja évtizedekkel ez előtt meg kezdette egy könyvtárnak a gyüjtését. Kitartó munka és jelentékeny anyagi áldozatok árán megteremtett egy könyvesházat, melyhez fogható csak nagy fundussal rendelkező nyilvános testületek birtokában létezik a mai könyvszegény országunkban.

Az írás cime elárulta már, hogy Mikola Károly könyvtáráról szólunk és tesszük ezt a legnagyobb elismeréssel, igaz lelkesedéssel. Közel három ezer könyvet számlál ez a könyves ház, a melyek között megtaláljuk a világirodalom remekeit; a halhatatlan francia romantikusoktól kezdve az egész magyar irodalmat, közöttük olyan ráritásokat, melyeket száz nyilvános könyvtár közül egy is alig mutathat fel.

(…) A könyvtár tulajdonosa sohasem kereste a feltünést s így történt, hogy a szorgalmas gonddal összeállitott gyűjtemény, néhány szerencsés olvasón kívül jóformán észrevétlen maradt. A fél ismeretlenség im ebben leli a magyarázatát.

Hol lehetne nagyobb hasznát venni egy szép könyvtárnak, mint Hevesen? A kulturmisszió mellett hol válnék jobban a közönség szórakozására? Sehol, bizony sehol. Mondja meg nekem a kegyes olvasó: mivel tölti el a hosszu-hosszu estéket, mivel szórakozik, ha nincs mivel szórakoznia. Mert itt nálunk Hevesen Grand Operák, Redoutok, tündérvilágitásu promenádok hiján egyetlen szórakoztatónk a könyv, ahhoz pedig nincs tehetségünk, hogy minden könyvet megvegyünk, amit olvasni szeretnénk. Marad tehát egyetlen szórakozásunk a könyvtár, s örülhetünk, büszkék lehetünk rá, hogy ez a könyvtár olyan gazdag és olyan dus, mint Mikola Károlyé.

EGRI HIRADÓ. HETENKÉNT KÉTSZER MEGJELENŐ POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP. 1895. MÁJUS 21.

Pétervásári birkaügy.

Pétervásárán a gazdaközösség elhatározta, hogy a közös legelőről néhány gazdának tulajdonát képező birkát eltilt, mivel a birkák nagyon rongálják a legelőket.

Hogy ezen határozatnak nagyobb nyomatékot adjanak, rögtön be is jöttek Egerbe az alispánhoz, aki kérelmüket azzal utasitotta el, hogy akkor intézkedhet, ha valaki a gazdák közül a határozatot megfelebbezné. E dolog miatt már néhány hét óta nagy elkeseredés uralkodott a gazdák között, és a korcsma ivószobája több heves szóváltásnak volt tanúja.

A napokban azután az időjárás drasztikusan oldotta meg a jelentősnek tekintett birkakérdést. A hosszas szárazság után ugyanis hirtelen rendkivüli hideg és nagy esőzések következtek, a melynek folytán a birkák nagyrésze a szabadban elhullott, s igy a gazdák belátták, hogy azért a megmaradt egy néhány birkáért nem érdemes tovább ellenségeskedni. Most tehát nagy a békesség – a korcsmáros nagy-nagy szomoruságára.