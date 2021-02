Biztonságban Egerben: egyelőre egynapos kirándulásokra buzdítják a látogatókat

Bár a korlátozásokat követő újranyitás dátumát még nem tudják, a magyar lakosság utazási kedvének növekedése már tapasztalható, s ez kiterjed a megyeszékhelyre is. Erre hívja fel a figyelmet honlapján az Eger Városi Turisztikai Kft.

Kiemelték, hogy hétvégenként már egyre több kiránduló érkezik, ami komoly felelősséggel és kockázattal jár, hiszen párhuzamosan kell nyújtani az elvárt vendégélményt, és megőrizni a város egészségügyi biztonságát.

A kialakult helyzetre reagálva Biztonságban, Egerben címmel, kifejezetten az egynapos kirándulókra célzott kampányt indított a városi turisztikai kft. Az ehhez kapcsolódó márkaerősítő kampányra helyi szolgáltatók január végéig jelentkezhettek díjmentesen, tekintettel a nehéz gazdasági helyzetre.

A kezdeményezés elsődleges célja, hogy a városba egyetlen napra érkező vendégek lehetőleg ne fussanak össze, az ajánlatok olyanok legyenek, hogy a frekventált pontokon ne alakuljanak ki csoportosulások.

– Ugyancsak fontos szempont a kirándulók elégedettségének biztosítása. Szeretnénk, hogy városunk most is jó választás legyen: a hozzánk érkezők biztonságban, valamint azzal a benyomással térjenek haza a látogatás végeztével, hogy Eger egy fantasztikus hely. Ide a járványidőszak után hosszabb időre is vissza kell térni – emelte ki Törőcsik Gábor, az Eger Városi Turisztikai Kft. ügyvezetője.

A társaság ugyanakkor arra kéri a helybeli polgárokat és szolgáltatókat, hogy fokozottan figyeljenek a maguk és a városba érkező vendégek egészségének megőrzésére.