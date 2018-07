Gyalogosnak és autósnak is biztonságosabb, gyorsabb lett a menet

A Mátrába vezető 24-es út városi szakaszán a Koháry úton felszerelt jelzőlámpák miatt az autósoknak és a gyalogosoknak is alkalmazkodniuk kell a megváltozott forgalmi rendhez.

Néhány napja üzemelnek a Thán Károly és a Török Ignác utca végén felállított új jelzőlámpák a gyalogos-átkelőhelyeknél. A buszmegálló közelsége miatt ugyanis itt az úttesten átkelő gyalogosok száma mindig is számottevő volt. Potje Péter tősgyökeres helyiként és több évtizede megszerzett jogosítvánnyal a zsebében azt panaszolta lapunknak, az alapvető probléma az, hogy egy és­zszerű rendelkezés mellé váratlanul becsúsztattak egy bosszúságot okozó változtatást.

– A Koháry-Mátrai út alapvető baja volt – ecsetelte –, hogy az átmenő autós forgalmat nagymértékben gátolta a gyalogosok folyamatos áthaladása, ami itt teljesen rendezetlen volt. Sokszor szinte lehetetlen volt szabályosan továbbhaladni, mivel még át sem ért az egyik gyalogos, már lelépett a másik. Ezt a lámpa most végre ütemessé, rendezetté teszi, de ezzel egy időben a Török Ignác utcába való behajtást szinte kivitelezhetetlenné tették. Csak egy irányból, a Mátra felől lehet az üzletekkel ellátott utcába kanyarodni. Szóval így csináltak egy másik problémát.

A gyöngyösi ­városüzemeltetési igazgatóság vezetője lapunk megkeresésére elmondta, több évtizede komolyan foglalkozik a közlekedési szakma a 24-es út forgalmának csillapításával. Németi László szerint a keleti elkerülő út kiépítésén túl a településen áthaladó zöldhullám biztosítása is ezt az érdeket szolgálná.

– A gyalogos-átkelőhelyekhez telepített jelzőlámpa ennek a gondnak a nulladik megoldása lehet – fogalmazott. – Ennek a jótékony hatását a síszezonban és az iskolai időszakban lehet majd érezni, hiszen akkor biztonságosabb és folyamatosabb autós- és gyalogosközlekedést biztosít ez a szabályozás.

Tudatta azt is, hogy a Török Ignác utcába való behajtást is több alkalommal, szakértők bevonásával is, megvizsgálták, ám biztonsági okokból jelenleg ez volt a legcélszerűbb megoldás.

– A jövőben talán megoldható lesz a balra kanyarodás az említett utcába, ám számos oka volt annak, hogy most ezt nem építették ki – fűzte hozzá. – Új bekanyarodósávot kellett volna kialakítani, ám ahhoz támfalat kellett volna bontani és ezek költségei, engedélyeztetései további több tízmillió forintot jelentettek volna.

Kis Józsefné: – Gyöngyössolymosról járok busszal mindennap. Jól tették, hogy lámpákat szereltek fel. Sokkal biztonságosabb így az átkelés. Korábban gyakran láttam, hogy átrohannak a gyalogosok és épp átérnek, de olyat is, hogy az autósok nem álltak meg. Nekem nincs jogosítványom, de ennek a változásnak örülök.

Szövetes Györgyné: – A minap jöttem Domoszlóról, akkor vettem észre, hogy már jelzőlámpa működik a zebránál. Itt a buszmegállónál nagyon kellett, de a Török Ignác utca végéhez szerintem annyira nem lett volna szükséges a lámpa. A változás persze, mindig nehéz, de majd megszokjuk idővel ezt is. Autóval én nem járok.

Vaka Péter: – Mondhatom, a kisgyerekeseknek is biztonságosabb így az átkelés, jó, hogy jelzőlámpák szabályozzák a közlekedést, mert ezen az útszakaszon mindig sok a gyalogos. Gyakran járok erre, gyalog, autóval. Az iskolai szezonban érezhetjük ennek a jótékony hatását! A kanyarodás tiltását a zöldhullám miatt tűrni kell.