A hétvégén Black Food, azaz fekete étel fesztivált rendeztek Budapesten.

A programon csak fekete ételeket lehetett fogyasztani, volt fekete kenyér, sajtgolyó, és sütemények is, minden, mi szem-szájnak ingere, már akinek van erre… A színt ételfestékkel, valamint orvosi szénnel érték el a készítők. A dolog pikantériáját az adta, hogy a program előtt a NÉBIH kiadott egy közleményt, miszerint a fekete ételek fogyasztása káros lehet az egészségre. Mindez azonban nem riasztotta el az érdeklődőket, a fesztivál óriási sikert aratott. Hiába, egy olyan országban ahol pacalt és tőgyepörköltet is eszünk, a fekete ételeken már igazán nincs ok megbotránkozni.

