Bő tizenegy órán keresztül beszéltek tavaly megyénk képviselői

Minden Heves megyei felszólalt tavaly, de hármuknak nem volt egy beadványa sem.

Tavaly májusban elkezdődött az új parlamenti ciklus, s megnéztük, milyen munkát végeztek az országgyűlésben a Heves megyei képviselők. Bár tudjuk, az, hogy ki mennyi ideig beszél, nem mérvadó, mégis érdemes összefoglalni a 2018-as esztendőt.

Dömötör Csaba (Fidesz) a Miniszterelnöki Kabinetiroda gyöngyösi származású államtitkára első ciklusát kezdte képviselőként a parlamentben. Önálló, vagy nem önálló indítványa nem akadt, viszont a Heves megyei politikusok közül ő beszélt a legtöbbet, 62-szer kapott szót és 4 óra 46,5 percig szónokolt több ügyben, például kérdésekre reagált, a filmtörvény, turisztikai térségek vitájában szólt hozzá, vagy a Sargentini-jelentést támadta.

Horváth László (Fidesz) a választás óta még nem adott be indítványt az országgyűlésnek. Volt kilenc felszólalása, összesen 38 perc 21 másodperc hosszan, ezeken bizottsági véleményeket ismertetett, például a sportörvény vagy egészségügyi, családtámogatási, honvédelmi módosítók alkalmával, de a „túlóratörvény” vitájában is ő szólalt föl, az ellenzéket kritizálva. A megyét érintő kérdésekben napirend után beszélt, például a Kékes turisztikai fejlesztéséről, vagy a Felső-Mátrában lévő távvezetékek földkábelre cseréléséről. A törvényalkotási bizottság alelnöke, 17 ülésből 16-on volt jelen, ebből négyszer helyettessel.

Korózs Lajos (MSZP) 156 önálló és 15 nem önálló indítványt jegyzett. Kérdései, interpellációi, javaslatai a rokkantnyugdíjasokról, nyugdíjas vállalkozók, hajléktalanok érdekeire vonatkoztak, támogatta volna a december 24-i munkaszüneti nap bevezetését, de kérdést tett föl a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítványból eltűnt 1,1 milliárd forintról, a kórházak és az egészségügy állapotáról, vagy éppen a Magyarországon menekültstátuszt kapott volt macedón miniszterelnökről. Nem önálló indítványai például az ápolási díj minimálbérre emeléséről szóltak, de a díj emelését az idős rokonukat ápolókra is kiterjesztette volna. Módosítóit nem támogatták. Hatvanötször szólalt föl, összesen 4 óra 27 perc 50 másodpercig. A népjóléti bizottság elnöke, mind a 11 ülésükön részt vett.

Mirkóczki Ádám (Jobbik) 12 önálló és 20 nem önálló indítványt adott be eddig a ciklusban. Kérdései érintették a Gruevszki-ügyet, valamint a letelepedési kötvényeket. Indítványozta a honvédek illetményalapjának emelését, valamint a cafeteria-keret növelését. Módosítókat adott be az Alaptörvényhez is, például, hogy pénzért ne lehessen állampolgárságot venni. Tizennyolc felszólalása összesen 4 óra 43 perc 12 másodpercig tartott, többször párja vezérszónoka volt, főként a más országokkal kötött megállapodások esetében.

Nyitrai Zsolt (Fidesz) még indítványok nélkül áll a ciklusban, s három hozzászólása volt, amelyek összesen 11 perc 15 másodpercig tartottak. Ezek a postások, a véradók, illetve a diabéteszesek napja alkalmából hangzottak el. A törvényalkotási bizottság tagja, a 17 ülésből 16-on volt jelen, ebből hétszer helyettessel.

Sneider Tamás (Jobbik) 14 önálló és 165 nem önálló indítványa volt. Előbbiek a minimálnyugdíj és az ápolási díj emelését célozták, de firtatta a miniszterelnök nemzetbiztonsági átvilágítatlanságát is. Utóbbiak zömmel a 2019-es költségvetést módosították volna, de visszavonatta volna az 55 év feletti és 25 év alatti munkavállalók utáni adókedvezmények megszüntetését is. Képviselőként háromszor szólalt meg, összesen 8 perc 22 másodpercen keresztül.

Szabó Zsolt (Fidesz) még nem tett indítványt 2018 tavasza óta, s ötször szólalt föl az államháztartásról szóló törvény, valamint a 2019-es költségvetésről szóló vitában. Összesen 26 perc 21 másodpercig beszélt a parlamentben. Júniusban lett a költségvetési bizottság tagja, a 13 ülés közül tizenkettőn vett részt, ötször helyettessel.