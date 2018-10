Bodnár: Rólam szól most ez a történet?

Miniszteri elismerő oklevelet vett át Eger Civil Ünnepének megnyitóján Bodnár Gábor, az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményének (EKVI) igazgatója, több évtizedes, kimagasló tevékenysége elismeréseként. A prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere által aláírt kitüntetésre Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője terjesztette fel a köztiszteletben álló szakembert. Az oklevelet az egri eseményen Habis László polgármester nyújtotta át.

– Amikor megtudta, hogy öné lesz a kitüntető cím, mi volt az első gondolata?

– Nagy meglepetés volt számomra, hirtelen az jutott eszembe, hogy nem a nevet írták el?! Rólam szól ez a történet? Aztán a polgármester megerősítette, az oklevél nekem készült. Nagyon jólesett. Az az igazság, hogy 26 éve vagyok intézményvezető, s már kaptam szép kitüntetéseket, de ilyen magas szintről még nem. Köszönettel tartozom azoknak, akik közbenjártak azért, hogy megkaphassam.

– Iskolaigazgató volt 21 évig. Nem hiányzik a katedra?

– De, nagyon hiányoznak a tanulók. Mind a mai napig, ha gyerekekkel találkozom, nem tudom megállni, hogy ne vegyem fel velük a kapcsolatot. Hála a jó Istennek, most is olyan helyen dolgozom, ahol két iskola is van a közelünkben. Bölcsődéket, óvodákat üzemeltetünk, tartunk karban, így sokszor vagyok gyerekek környezetében, s ez mindig bársonyozza a lelkemet.

– Nosztalgikus hangulatba kerül?

– Persze. Harminckét évet töltöttem összesen a pedagóguspályán. A Wignerben kezdtem mérnöktanárként, s 1980-tól 1991-ig tanítottam ott, majd az Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskolában dolgoztam 2013-ig, végül jött az EKVI.

– Tartja a kapcsolatot a régi kollégákkal, diákjaival?

– A kezdeti időszakban vissza-visszamentem egy-egy iskolai rendezvényre, ez ma már nem jellemző. De több volt tanárkolléga gratulált, jóban vagyok a tantestület minden tagjával. Remek a kapcsolatom a szülőkkel, van, akivel ez már baráti szállá nemesedett.

– Öt éve az EKVI igazgatója. Mik a legfontosabb feladatai?

– A mi feladatunk sokrétű, hiszen 82 feladatellátási helyünk van. A központon kívül 12 intézmény gazdasági könyvelését végezzük. Itt körülbelül 35 ember dolgozik, akiknek az a feladata, hogy a színháztól, a szociális intézményeken át, óvodákig, bölcsődékig intézzék a könyvelést, segítsék a gazdálkodásukat. Tizenöt mérlegképes könyvelő adja az intézmény szakmai gerincét. Az egyik legfontosabb dolgunk a közétkeztetés koordinálása. A másik nagy terület az óvodák és bölcsődék karbantartása, a működésük segítése. Emellett üzemeltetjük az imókői tábort, hozzánk tartozik négy iskolafogászati rendelő működtetése. Napi teendőink közé tartozik, hogy az orvosi rendelőkből elszállítsuk a vért, vizeletet, veszélyes orvosi hulladékot, a bölcsődés és óvodás gyerekek étkezését biztosítsuk, de ezeken túl még sokrétű a feladatkörünk.

– Lejárt az ötéves kinevezése? Pályázik a poszt betöltésére?

– Túl vagyok rajta. Május 1-jével kezdtem el az itteni második ciklusomat. Ha minden jól alakul, akkor már több pályázaton nem indulnék. A nyugállomány megközelít.

– Ha leteszi a lantot, s kilép az irodából, mivel tölti a szabadidejét?

– A családom az első, de van egy pár hektáros szőlészetem, ott szoktam kikapcsolódni, teniszezni. A természetet nagyon szeretem, ami a szellemi felfrissülésemet segíti. Unokám még nincs, de a nejemmel felkészültünk erre a szerepre.

– Van személyes mottója, ami végigkísérte a pályáját?

– Még annak idején, fiatal igazgatókoromban találkoztam egy Széchenyi-idézettel, ez a gondolat pedig beíródott a lelkembe. Ekképpen szól: „Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak. A jövőnek élünk: a szépért s jóért, amit tehetünk.” Ez az én mottóm.