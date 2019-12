Bölcsődével is bővült a domoszlói óvoda

Befejeződött egy több mint 150 millió forintos beruházás a településen. A teljesen felújított Margaréta Óvoda épülete egy tizennégy férőhelyes bölcsődei részleggel is bővült.

Tágas és világos aula, felújított csoportszobák, melegítőkonyha és még egy tornaszoba is része annak a nagyszabású felújításnak, amely a napokban fejeződött be a településen. Az itt élő óvodás- és bölcsődéskorú gyermekek mindennapjai januártól kicsit megváltoznak, ugyanis az eddig megszokott helyen, ám korszerűbb körülmények közt, tágasabb szobákban, új bútorok és játékok közt telhetnek a mindennapjaik.

– Hinni kell az álmokban, az összefogás erejében, egy álmot váltottunk valóra, amely színes, mesés, élményekkel teli – fogalmazott az ünnepélyes megnyitón Kovács Beatrix. Az intézmény vezetője elmondta, a rengeteg újdonság mellett az aula igazán csodás lett, hiszen ez a terület korábban mindig beázott és egy sötét folyosó vette körül, most pedig az épület díszévé, központjává vált.

A település polgármestere is köszöntötte a vendégeket, majd felidézte a pályázat beadásának körülményeit. Paulenka Richárd a korábbi polgármester Havelant István érdemeként emelte ki a 2016-ban beadott pályázatot.

– Nem túlzás azt állítani, hogy a környék legszebb óvodája a miénk – jelentette ki büszkén a településvezető hozzátéve, hogy a nagyszabású fejlesztésnek köszönhetően hétszáz négyzetméteren végeztek felújításokat, amelynek köszönhetően kívül-belül teljesen új külsőt kapott az intézmény. Árvai István plébános szentelte meg az új épületet.

A három év alattiakat is fogadják

Az óvoda épületének egy része a legkisebbeké lett, amely az itt élő kisgyermekes családok számára igazán nagy segítséget jelent, ismertette Paulenka Richárd. – Összesen tizennégy három év alatti gyermek napközbeni ellátását tudják biztosítani januártól az intézményben. A bölcsődéhez egy átadóhelyiséget, fürösztőt, teraszt és saját udvarrészt is kialakítottak. Megtörtént az épület külső falainak szigetelése, a fűtésrendszer és az elektromos hálózat korszerűsítése, a nyílászárók cseréje és emellett három csoportszoba is megújult természetesen a hozzájuk tartozó vizesblokkokkal – részletezte a polgármester hozzátéve, hogy az óvoda modern átadókonyhával és egy tornaszobával is bővült.

A jövő építésén dolgoznak

Az átadóünnepség vendége volt a térség országgyűlési képviselője is. Horváth László szavai szerint a jelenben építjük a jövőt. – Ha az évet ilyen beruházások átadásával zárjuk, akkor elmondhatjuk, hogy eredményes esztendőn vagyunk túl. Minden olyan fejlesztés, amely a gyermekekről szól, a jövőről szól. Domoszló életében az iskola, az egészségház és a piac megújulása után most a legkisebbek második otthona is korszerű, biztonságos és tágas lett, ahol a felnövekvő generáció is tovább szépítheti a települést és jelenével építheti a jövőt – fogalmazott. A honatya köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik munkájukkal, tudásukkal hozzájárultak a gyermekeket szolgáló értékteremtéshez.