Bölcsődével, új tornaszobával is bővül a domoszlói óvoda épülete

A felújítás alatt a gyerekeket a művelődési házban szállásolták el, várhatóan őszig maradnak.

A településen sorra fejeződnek be és kezdődnek el az újabb beruházások. Nemrég még arról számolhattunk be, hogy egy nyertes pályázatnak köszönhetően a helyiek korszerű és felújított egészségházat kaptak, valamint a III. András Általános Iskola épületének energetikai fejlesztését is múlt év végén fejezték be. A község vezetője úgy véli, sok megoldandó feladat van még a községben, ám a fejlődés valóban látványos.

Paulenka Richárd mindehhez hozzáteszi, hogy a kismamákat ma már egy energetikai szempontból is korszerű épület várja, az iskolások is komfortosabb körülmények között tanulhatnak és a helyi piactér is megújult sokak örömére. Ám most a legkisebbek kényelme érdekében kezdődött el egy igazán nagyszabású beruházás.

– Jelenleg az óvoda épületének felújítása és bővítése kezdődött meg – ismertette. – A fejlesztés révén egy új tizennégy férőhelyes bölcsődei részt építünk, a fűtésrendszer és az villanyhálózat is megújul, az épület szigetelése teljes körű lesz, valamint melegítőkonyhát, új tornaszobát is kapnak a kicsik.