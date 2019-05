Boldog, magabiztos diákokat nevelnek Nagyfügeden

Odafigyeléssel, jól megtervezett oktatással a hátrányok leküzdhetők az iskolában – ezt vallják a nagyfügedi Arany János Álta­lános Iskolában, ahol az elmúlt években bevezetett és kipróbált pedagógiai módszerekkel bizonyították, a kistelepülésen nevelkedő diákok is megállják a helyüket az életben.

A község iskolájában tanuló 172 diák csaknem nyolcvan százaléka – a törvényben leírtak alapján, szociális helyzete miatt – hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek minősül. A szociokulturális különbségek ellenére azonban a diákok nem morzsolódnak le, mert az intézményben ügyelnek arra, hogy esélyteremtő programokkal kompenzálják a hátrányokat és a hiányosságokat.

– A sikerhez elengedhetetlen egy olyan innovatív tantestület, mint a miénk. A pedagógusok nemcsak arra törekednek, hogy felkeltsék a gyerekek érdeklődését, hanem a tanárok is folyamatosan képzik magukat, hogy a diákok igényeinek megfelelő oktatás valósuljon meg az iskolában. Ennek megfelelően olyan módszerrel is dolgozunk, amely az alsó tagozatban elkezdve a felsőben is folytatható – hangsúlyozta Kozmáné Derda Edit iskolaigazgató. Hozzátette: a pedagógusok és a tanulók közti kiegyensúlyozott kapcsolaton túl fontosnak tartják, hogy elnyerjék a szülők bizalmát is.

– A hátrányos helyzetű gyerekek hiánykompenzációja csak a szülő, a diák és a pedagógus hármas egységével, együttműködésével valósulhat meg. Ennek érdekében, azon túl, hogy tájékoztatjuk a szülőket a gyermekük fejlődéséről, tanulmányi előmeneteléről, olyan közös programokat is szervezünk, melyekbe akár az egész család bevonható – mondta az intézményvezető.

A gyerekek pedig akár az otthoni mindennapokba is beépíthetik a tanintézetben tanultakat. A pályázat segítségével nemrég kialakított tankonyha és tankert segít például abban, hogy a tanulók megismerjék az egészséges életmódot, az ezzel együtt járó táplálkozási alapismereteket, a betegségmegelőző lehetőségeket. Az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy a gyerekek ne csak testileg, hanem lelkileg is kiegyensúlyozottak legyenek. Ugyanis nemcsak a család szociális, gazdasági és kulturális jellemzői vannak hatással a diákok eredményeire, továbbtanulására, munkaerőpiaci esélyeire, hanem a mentális felkészültségük is. Az intézmény éppen ezért csatlakozott a Boldog Iskola programhoz, ami lehetőséget ad arra, hogy havonta legalább egy tanórát szánjanak arra, amikor a gyerekek megtanulhatják, hogyan lehetnek optimisták, magabiztosak, kitartók és határozottak. Ezek a tulajdonságok a személyiségfejlődésükben és a jobb tanulmányi eredmények elérésében is támogatást adnak. Akinél pedig szükséges, annál az Arizona-program keretében speciálisan kialakított fejlesztőszobában segítik a felkészülést, a tanulást.

– Vannak olyan gyerekek, akik nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak közösségben dolgozni – tette hozzá Kozmáné Derda Edit. – Ez pedig nemcsak az ő, hanem a társaik fejlődését is hátráltathatja. Velük a fejlesztőszobában egyénileg foglalkoznak a tanárok. Az igényeikhez igazodva nemcsak a hátránykompenzációra figyelünk, hanem a tehetségfejlesztésre is lehetőséget biztosítunk. Két művészeti iskolával is kapcsolatban állunk, így tánc-, drámapedagógia-, képzőművészet- és zeneoktatás is folyik az iskolában. Azt szeretnénk, hogy a diákjaink sok mindenre nyitott, érdeklődő emberek legyenek. A Határtalanul! pályázat keretében a hetedikeseink már több magyarlakta szomszédos országban jártak, ahol a történelmi ismereteik gyarapítása mellett az identitástudatuk erősítésére is lehetőség nyílt.