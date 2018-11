Bor, nóta s finom falatok az egerszalóki borkorcsolya napon

Különleges borokkal, a hozzájuk illő borkorcsolyával, és megannyi színes programmal várták az érdeklődőket szombaton Egerszalókon, a Borkorcsolya napon.

A borús idő ellenére sokakat érdekelt a sáfránykerti program, a szervezők gőzölgő, helyben készült babgulyással, forró teával és forralt borral igyekeztek átmelegíteni a vendégeket.

A rendezvényen főként helyi valamint környékbeli pincészetek képviseltették magukat, volt borbemutató, borséta, és több helyi pince is megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt a program idejére. A gyermekes családokat népi játékokkal várták, és számos kézműves terméket is lehetett vásárolni, szörpöket, lekvárokat, és különleges kézzel készült ajándéktárgyakat is.

A borok mellet az ételekre sem lehetett panasz. A babgulyáson kívül tucatnyi édes és sós borkorcsolya kínálta magát, volt hagyományos zsíros kenyér hagymával, de pogácsák, sajtok, rétesek és egyéb finomságok is sorakoztak az asztalokon, a merészebbek a molnárkalács sütésben is kipróbálhatták magukat. A kóstoláshoz aláfestő zene is dukált, Széll Anikó és Sztaniszláv László retro dalokkal, a Borvirág Férfikórus pedig bordalokkal szórakoztatta a megjelenteket.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS