Borongós, de vidám programokkal teli majálisra számíthatunk Hevesben

Bár borongós, esős napok elé nézünk, a majálisi programokat, kevés kivétellel megtartják a hagyományos helyszíneken. Esernyőt, esőkabátot nem ár magunkkal vinni.

Az elmúlt években az egyik leglátogatottabb programmá vált a Poroszlón megrendezett Retro majális, amely évről évre több vendéget vonz. Idén, május 1-jén délelőtt tíz órától zenés ébresztővel és Májusfa szépségversennyel kezdődik a rendezvény. A korábbi évek hagyományaihoz híven múltidéző, tréfás-mókás felvonuláson vehetnek részt az érdeklődők Poroszló Fő utcájának a Kormorán Étteremtől az Ökocentrumig tartó szakaszán. Ezen a napon trendi minden, ami retro – hirdetik a szervezők. A programról nem hiányozhat a sör, a virsli, a szörp és a gyerekeknek osztogatott ingyen jégkrém. Délelőtt 11 órakor Aradi Tibor és Varga Ferenc humoristák szórakoztatják a közönséget.

Kömlőn az idén új időpontban, május 4-én rendezik meg a majális fesztivált, amely szintén tömegeket vonzott az elmúlt években. Az idei évben vidámparkkal, közel 80 négyzetméteres színpaddal, az elmúlt évekhez képest nagyobb hangosítással, főzőversennyel, valamint sztárvendégek sorával várnak minden szórakozni vágyót. Az önkormányzat szervezésében megvalósuló programon többek között fellép Nótár Mary, a Groovehouse, Opitz Barbi, Bódi Guszti és Margó, Kis Grófo és az Aranyszemek is.

Sirokban hagyományosan Kőkúton tartják május 1-jén a népszerű rendezvényt, azonban a hét végéig jelzett, borongós-esős időjárás miatt május 11-ére csúszik az időpont.

Gyöngyösön több helyszínen is várják május 1-jén a szórakozni vágyókat. Az állatkertben látványetetésekkel, előadásokkal ingyenes arcfestéssel készülnek a szervezők. A nap folyamán találkozhatnak Simonnal a rókával és kis mentett vadmalaccal, Bertával is. Pónilovaglási lehetőség is lesz 10-17 óráig.

A Fő téren a Gyöngyösi Városi Majális színes forgataggal készülnek. Emelet koncert, kutyás bemutató, box meccs, zene, operett dalok, tánc, gyerekprogramok követik egymást a nap folyamán.

Idén egy kellemes túrával is ünnepelhetjük május elsejét Kékestető környékén. A résztvevők délelőtt 10 órakor indulnak a Kékes Étteremtől az öt kilométeres sétára, amelynek keretében a környéken található érdekes és izgalmas kilátópontokat, a romos történelmi épületeket és az őserdőket látogathatják meg.

Ha pedig igazán aktívan töltené a napot, a Mátra Biker kerékpáros egyesület és Tom Bulens belga kerékpárossal Abádszalókra is eltekerhetünk egy közös országúti kerékpár edzés keretében. Gyöngyösön a Karácsondi út 3. szám alatt találkozhatnak az érdeklődők reggel 8 órakor.