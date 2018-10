Börtön volt, most sportolók relikviáit őrzi

Az épület 1761 és 1765 között épült, egészen az 1900-as évek elejéig börtönként működött, utána évtizedeken át különféle funkciókat töltött be, míg 1993-ban megnyílt a dr. Székely Ferenc által létrehozott Sportmúzeum, amelyben azóta már számos legendás sportoló megfordult, és több ezer relikviát őrzünk – kezdte az ismertetést Csendes Gabriella. Hozzátette, egyáltalán nem érződik börtönnek az épület, gyönyörű kialakítása, míves megoldásainak köszönhetően igazán méltó teret ad az itt megtekinthető, felbecsülhetetlen értékű tárgyaknak.

– A műemlék épület eredetileg kétszintes volt, a harmadik emeletet csak később alakították ki. A falak vastagsága néhol az egy métert is meghaladja, a nyári hőségben igazi felüdülés a múzeumba bejönni, ahol húsz foknál soha nincs melegebb – sorolta az érdekességeket a szakember. Folytatta, az első szinten két sötétzárka található, amelyekbe a magukat rosszul viselő rabokat zárták néhány napra. A második emeleten a börtöncellák, és római katolikus kápolna volt egykor, a később épült harmadik szinten pedig egy evangélikus kápolnát is kialakítottak, ügyeltek rá, hogy minden rab gyakorolhassa vallását. Bár a fogvatartottak nem léphettek be a kápolnákba, hanem a cellákban a kápolnákra néző, ráccsal elválasztott nyílásokat alakítottak ki, csak így vehettek részt a szertartásokon.

További érdekesség – folytatta Csendes Gabriella – hogy a börtön minden vasajtaját és vasrácsát a Fazola testvérek alkották, a sötétzárkáknak pedig különösen alacsony bejáratot építettek abból a célból, hogy a raboknak ki- és bemenetelkor le kelljen hajolniuk, hogy ezáltal is alázatosabbá váljanak. További vallásos motívum az épület homlokzatán a Krisztus és a két lator dombormű, amely Singer Mihály szobrász munkáját dicséri. Annak idején a rabokat a börtön előtt fenyítették, a dombormű pedig arra szolgált, hogy bűnbánatot gyakorolhassanak előtte – árulta el a tárlatvezető.

Az Aranycsapattól is őriznek relikviát

A Sportmúzeumban közel négyezer sportrelikviát őriznek, és még kiállításra váró tárgyaik is vannak. Elsősorban olyan elismeréseket tekinthetnek meg a látogatók, amelyek megyei sportolókhoz köthetők, de államfők is adományoztak már kitüntetéseik közül az intézménynek, és számos felbecsülhetetlen hazai relikviájuk is van.

– Látható nálunk az Aranycsapat néhány tagja által dedikált focilabda, de az 1956-os melbourne-i olimpia magyar zászlói is. A legtöbb relikviát még dr. Székely Ferenc gyűjtötte össze, de azóta is folyamatosan érkeznek hozzánk sportolóktól, vagy éppen gyűjtőktől újabb és újabb tárgyak – árulta el Csendes Gabriella. A kiállítóhelyen a Bárány és a Bitskey uszoda makettjei is megtekinthetők, valamint ­korabeli versenyek plakátjai, érmek, oklevelek, kupák is. Általában csoportok, turisták látogatják az intézményt, de szívesen fogadnak családokat is, a gyermekek egy kincskeresésen vehetnek részt, hogy izgalmasabbá váljon a tárlatlátogatás.