Borvidéki összefogásról is tanácskoznak a konferencián

Szőlészeti és Borászati Konferenciát szervez február 22. és 23. között Egerben az Eszterházy Károly Egyetem és az Egri Borút Egyesület. A konferencia jelentőségéről dr. Váczy Kálmán Zoltán az Eszterházy Károly Egyetem Kutatási és Fejlesztési Központjának főigazgatója nyilatkozott.

A Szőlészeti Borászati Konferencia jövőre már jubilál, és mint azt dr. Váczy Kálmán Zoltán főigazgató elmondta: az eddig szervezett tizennyolc konferencia mindegyikében merőben másak voltak a kérdések, melyeket megvitattak. S hogy melyek azok a területek, melyeket idén érintenek a szakemberekkel? A főigazgató úgy fogalmazott, mindig igyekeztek azon kérdések köré szervezni az előadásokat és beszélgetéseket, melyek a szőlész-borász szakmai közösségeket leginkább érdeklik és érintik, s ez nem lesz másképp ez alkalommal sem.

Az Eszterházy Károly Egyetemen a szőlészeti-borászati területen magas szintű a kutatási háttér, egyre erőteljesebb az oktatás, s ügyelnek arra is, hogy széles körben eljussanak a felhasználói rétegekhez az új innovációk hírei és a lehetőségei. Az Egri Borút Egyesülettel egyeztetve választották meg az idei témákat. Elsőként a birtokmenedzsment, birtoképítés kérdésköreiről tanácskoznak. Idén már inkább kerül előtérbe a minőségi előrelépés, mint a technikai adottságok, hiszen a legtöbb szőlészet és borászat utóbbi tekintetében már megfelelő háttérrel rendelkezik. Jó mintákból sem lesz hiány, jelen lesz ifjabb Szepsy István a Szent Tamás Szőlőbirtokról, ifjabb és idősebb Heimann Zoltán Szekszárdról, illetve a Kreinbacher Birtok működésével is megismerkedhetnek a konferencia résztvevői.

Dr. Váczy Kálmán Zoltán főigazgató Fotó: Muray Gábor

Mindenképpen érdemes érinteni dr. Váczy Kálmán véleménye szerint azt, hogy milyen kép alakult ki a külföldiekben a magyar borokról, milyen kereskedelmi- és marketing összefüggéseket lehet felfedezni. A témával kapcsolatban két Master of Wine előadót is

meghívtak, akik a magyar bor lehetőségeiről beszélnek majd. Egyikük, Elisabeth Gabay kifejezetten a nemzetközi piacok lehetőségeiről, míg Dr. Josef Schuller, a Ruszti Borakadémia elnöke a borászati oktatás marketing értékéről tart előadást.

Fontos téma lesz a bor kereskedelemben és vendéglátásban betöltött szerepe. A konferencián a témát Fiáth Attila Master of Wine aspiráns fogja össze, amelyhez kerekasztal beszélgetés is kapcsolódik. A Szőlészeti és Borászati Konferencia teret ad az új innovációk

bemutatásának is, a járványdinamika, illetve a hordóhasználat legújabb kutatási eredményei is bemutatásra kerülnek. Utóbbiakban az egyetem rendelkezik releváns kutatási eredményekkel, de külső szakértőket is meghívtak a témában.

Dr. Váczy Kálmán Zoltán a konferencia témái közül kiemelte a borvidéki összefogás jelentőségét, melyet első kézből ismerhetünk meg a rendezvényen a Balaton Bor és a Csopaki Kódex példáját bemutatva. A hagyományokhoz híven a konferencia résztvevői csütörtök este a kiváló egri borok mellett megkóstolhatják az előadó borászatok borait is megismerve ezáltal azok jó gyakorlatát.

A XIX. Szőlészeti és Borászati Konferenciáról további részletek itt olvashatóak.