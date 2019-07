Bosszúság vagy jó hír a hatvani járdafelújítás?

A járdák térkövezési munkálatai „csúsznak”, amiért a lakosság megértését kérik. A kényelmetlenségről – mint írták – az önkormányzat nem tehet.

„Kedden elindultak a munkálatok a Rákóczi úton. Az Arany János utcától indulnak visszafelé a munkások, először feltörik és felszedik a régi járdát. Gépekkel végzik a folyamatot, a talajt rendezik és ide rakják majd le az új járdát. A házakhoz közeli részen térköveznek, a kerékpárút szintén térkő lesz, de átmenet nélküli, hogy biciklivel könnyebben lehessen rajta közlekedni. Innen egészen a templomig mennek. Ezt követően pedig a másik oldalon, a Zöldfa utcáig térkövezik a járdát. A 300 millió forintos beruházást az önkormányzat önerőből finanszírozza. Ebbe beletartozik, hogy ugyanezt a munkát elvégzik a Gabi sornál is.”

Az idézet az önkormányzati média idén áprilisi tudósításából származik, amikor beszámoltak a munkálatok elkezdéséről. Az azóta eltelt időben Újhatvanban többé-kevésbé folyamatosan dolgoztak a területen, ám a környéken élőknek mostanra elegük lett abból, hogy a templom környékén és a szembeni oldalon – mint azt portálunkat megkeresve közölték – még mindig árkokat kell kerülgetniük.

Állításuk szerint több probléma is jelentkezett: például az üzletek számára nem biztosítottak átjárást, így a kereskedelmi egységek jelentős bevételkiesést könyvelhetnek el. Mindeközben hitegették az érintetteket, hogy már csak három napot kell kibírniuk, csakhogy hetek óta alig javult a helyzet. Továbbá a környékbeliek két balesetről is beszámoltak: állítólag egy idős hölgy, valamint egy tortát a kezében tartó bácsi is elesett a buckákon. Az újhatvaniak úgy tudják, a munkákkal július 15-éig végezni kellett volna, ám ez mind a mai napig nem történt meg.

A minőséget is kifogásolják Túl azon, hogy többek szerint a régi járda jó állapotban volt, ami nem indokolta a térkövezést, sokan a kivitelezés minőségét is kifogásolják. Van, aki szerint a templomnál már el is mozdult a nemrég lerakott térkő, míg mások nehezményezik, hogy a járda megemelt szintje miatt az esővíz befolyik az alacsonyabban elhelyezett ajtókon. Egy lakó úgy tudja, hogy a még fel nem használt térköveket a kis piacnál helyezték el, ám azokat senki nem őrzi, s éjszakánként hallani, amint az építőanyagot tolvajok dézsmálják. Az önkormányzat illetékesei utóbbiról nem tudnak, de szerintük – ha így történt – a kár a kivitelezőt terheli, a városnak nem kerül többletköltségébe a beruházás.

Módosítani kellett a határidőt

A városházára eljuttattuk a fentiekkel kapcsolatos kérdéseinket. Az önkormányzati hivatal műszaki és városfejlesztési irodájáról írásban közölték: a határidő július 17-e lett volna, de az erre vonatkozó szerződést – az országosan tapasztalható építőanyag-hiány miatt – augusztus 16-áig meghosszabbították. A késedelemért a lakosság megértését kérik. Az újhatvani kivitelezéssel egy időben Óhatvanban, az úgynevezett „Gabi soron” is hasonló munkák zajlanak, amelyek összköltsége mintegy 310 millió forint. A vázolt körülmények kapcsán pedig megjegyezték: a kivitelezés, amíg el nem készül, sajnos akadályokkal jár, de az átadást követően a tulajdonosok ingatlanainak megnő az értéke.