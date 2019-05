Boszorkányok a Bármi utcából az egri színpadon

Van egy pókhálóval befödött romos ház, ahol látszólag nem történik semmi, de mivel benne lakik két boszorkány, Matild és Margaréta, bármi megeshet.

A gyermekeknek szánt képeskönyveknek két fajtája van: az egyik a vizualitásával kívánja elvarázsolni a kis olvasót, a másik a történetre fókuszál, s ritka esetben egyensúlyban van a látvány és a tartalom. A színháznál is megesik az ilyesmi. Nem véletlen, hogy Dániel András maga is grafikus, s meséje is a hangulatok, színek formák felől közelíti meg a valóságot.

A Boszorkányok a bármi utcából meséje is sejtelmes, titkokkal teli. Van egy pókhálóval befödött romos ház, ahol látszólag nem történik semmi, de mivel benne lakik két boszorkány, Matild és Margaréta, bármi megeshet. Nem is ez a fontos, hanem a miliő, ami a képzeletet megmozgatja, mint a Gárdonyi Géza Színház gyermekelőadásában.

A Bármi utcában, egy évek óta nem lakott rejtélyes lakba vezetik a nézőt. A enyészet uralkodik mindenen. Szerencsére az elhagyatott épületnek érdekes lakói vannak. Varancs, a mozgékony béka (Babócsai Réka), Kavics, a szangvinikus kődarab (Fehér István), az életvidám Egér (Kascsák Dóra), Ubul, a cserépből kilépő, majd mégis visszaültetett kaktusz, a tanulékony Felhő, aki még csak most ismerkedik a vízfakasztás tudományával, a virgonc Műkakukk (Szél Anikó) és természetesen az események mozgatói a misztikus boszorkányok.

Dániel András könyve a Matild és Margaréta, több mint fél évtizede nagy sikert aratott, s mint ahogy említettük, vizuális indíttatásból született, miként az azóta már a szerzőnek népszerűséget hozó Kuflik sorozat is. A két bohókás boszorkány – vénkisasszony Matild (Szőke Andrea) és Margaréta (Klepács Andrea) mindent elkövet, hogy a görbekéményű ütött-kopott ház látszólag unalmas életét mozgalmassá tegyék: énekelni tanítják a legyeket, kergetik és összegyűjtik a porcicákat, s a felhőt megtanítják vizet fakasztani. Szőke Andrea történeteket és versszövegeket írt a meséhez.

Baráth Zoltán rendező derekasan megdolgoztatta színészeit, akik ebben a sejtelmes világban játszanak ott, ahol nincs történet, csak hangulat, színek és illatok. A díszlet- és jelmeztervezőnek hálás feladata volt. Az ódon és titkokkal teli házat sikerült a színpadra varázsolni (Dósa Csilla munkája) és ötletességről, míves kivitelezésről árulkodnak a jelmezek. Különösen a Varancsot megjelenítő színpompás békalábas, szemüveges kosztüm illúziókeltő, amit Babócsai Réka visel, de szellemes a felhő vattapamacsokból lebomló ruhája, azaz Reiter Zoltán jelmeze, s persze a két boszorkány kosztümje is képeskönyvbe való.

Mindezek Kovács Tímea munkáját dicsérik. Nem könnyű élettelen dolgokat élőnek ábrázolni. Ez mégis sikerül Sata Árpádnak és Fehér Istvánnak Kavics és Ubul megformálásával, s életvidám Műkakukkot és Egérkét láthatunk, olyanokat, amelyek csak a gyerekek képzeletében élnek. Kelemen Dorottya koreográfiája mozgásban is fokozza az egyes szereplők karakterformálását. Szőke Andrea nyelvi találékonysága, kifejezőereje nem tudta áttörni a képeskönyvszerű fogalmazás páncélját. Két síkon mozog ő és a szerző, s noha egy látványos, és láthatóan sok erőfeszítést tartalmazó előadás jött létre a Gárdonyi Géza Színház színpadán, nem követhető, hogy mi hagyott nyomot inkább a gyermeknézők lelkében: a szöveges mese, vagy a beszélő látvány? Gondolom, korosztályonként más és más. Mindenesetre egy érdekes kísérletnek látom az előadást a társulat részéről, amely jól belefér az évadba. Jámbor Ildikó