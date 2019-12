Brúnó százados, az egri származású négylábú tűzoltó is élvezte a havazást

A első havazás alkalmából a Nool.hu meglátogatta Brúnót, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál szolgáló négylábú tűzoltót.

Hétfő hajnalban megérkezett Nógrád megyébe is a havazás, és már az első hóemberek is elkészültek. Ennek apropóján a Nool.hu meglátogatta Brúnó századost, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál szolgáló négylábú tűzoltót, aki megjósolta már azt is, hogy ki nyeri a foci világbajnokságot, de egyébként is igazi sztárja a „testületnek”. A kutya nevét és a rendfokozatát is a vonulós tűzoltóktól kapta – írja a portál.

– Az évek alatt népszerűsége töretlen maradt a felnőttek és a gyerekek körében. Gyakran érkeznek a parancsnokságra gyermekcsoportok, akik ilyenkor valósággal körülrajongják őt – mondta a Noolnak Szeles Péter, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője.

Mint általában minden kutya, Brúnó is szereti a havat. Hétfő reggel vidáman szaladgált és hempergett a friss hóban és örömmel kapta el a felé dobott hógolyót.

Ahogy arról korábban beszámolt a Nool.hu , Brúnó, gazdáinak csak Bruni, 2013-ban, Egerben látta meg a napvilágot és még ugyanabban az évben meg is érkezett szolgálati helyére, Salgótarjánba. Ötödik szülinapján azt is megtudtuk róla, hogy Salgótarjánba érkezése után nem sokkal később rendfokozatot is szerzett, elsőtiszt lett. Az évek során századossá fejlődött s azóta is büszkén és hűen szolgál Nógrád megyében.